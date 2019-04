INFRAESTRUCTURAS Chiclana pide que se subsanen 56 desperfectos de las obras del tranvía El Gobierno municipal recuerda que el Ayuntamiento no ha recepcionado las obras

La portavoz del Gobierno y delegada municipal de Vías y Obras, Cándida Verdier, y el delegado municipal de Tráfico, José Manuel Vera, han reclamado a la Junta de Andalucía que “ejecuten de una vez las obras pendientes en la infraestructura del tranvía y que afecta en el día a día de los chiclaneros”.

En este sentido, Cándida Verdier ha mostrado su sorpresa por las declaraciones vertidas desde el PP de Chiclana en relación a la no finalización de las obras del tranvía. “En el PP parece que desconocen que quien corresponde dar respuesta sobre la reparación de los desperfectos es precisamente la Junta de Andalucía, no ahora que gobierna el PP sino también antes”, ha indicado la portavoz del Gobierno, quien ha recordado que “el Ayuntamiento de Chiclana no ha recepcionado las obras del tranvía, puesto que hemos reclamado continuamente sobre los desperfectos y anomalías, que aún siguen pendientes”.

“Desde hace bastante tiempo se vienen realizando reuniones de la comisión de seguimiento de las obras entre técnicos municipales y de la Junta y en julio de 2018 se hizo entrega a la Junta de un informe sobre los desperfectos existentes, lo que impedía la recepción de las obras”, ha indicado Verdier, quien ha añadido que “estos desperfectos los conocen en detalle los técnicos de ambas administraciones”. “Sin embargo, estos desperfectos no han podido ser trasladados al viceconsejero de Fomento durante la visita a las cocheras del tranvía semanas atrás, precisamente por venir a Chiclana sin ni siquiera convocar a nadie del Ayuntamiento”, ha lamentado la portavoz del Gobierno municipal, quien ha incidido en que “lo mismo ha sucedido con el centro de salud de Los Gallos, cuando la delegada territorial de Salud anunció que se abriría en la primera quincena de abril y usó para ello la sede del PP”.

Hay que destacar que desde Alcaldía se ha remitido una carta a la actual delegada del Gobierno de la Junta en la provincia de Cádiz, Ana Mestre, a través de la cual se le ha trasladado las necesidades y problemas existentes en Chiclana, entre ellos, los del tranvía.

“En definitiva, quien tiene la obligación de subsanar estos desperfectos, para que el Ayuntamiento pueda recepcionar las obras, es la Junta de Andalucía, por lo que desde el Ayuntamiento de Chiclana hemos estado reivindicando que se arreglaran”, ha insistido la portavoz del Gobierno, quien ha añadido que “hemos localizado un total de 56 desperfectos a lo largo del recorrido entre las cocheras y las salinas de Bartivás, destacando el tramo entre La Hoya y El Pilar con un total de 13 desperfectos, mientras que desde Alameda Solano a Callejón de la Rosa se han localizado nueve, por poner algunos ejemplos”.

“Incluso, hemos reclamado por los desperfectos ocasionados en la avenida de La Libertad durante la famosa prueba del tranvía durante el anterior Gobierno municipal”, ha recalcado la delegada de Obras, quien ha añadido que “estamos hablando de defectos en los aparcamientos, en la calzada, en los adoquines de las rotondas, arcén, aglomerado, farolas, señalética, acceso a los negocios de la zona, etcétera...”.