Cádiz brinda su calor a los refugiados de Ucrania

¿Qué salvarías si tu casa sale ardiendo? La familia. La respuesta es contundente pero los ucranianos que este jueves han llegado a Chiclana, después de atravesar en autobús Europa, ni tan siquiera han tenido esa posibilidad. Maridos, padres, abuelos se han quedado a miles de kilómetros resistiendo en una guerra que ha roto sus familias y sus vidas de cuajo. Tener que tomar la decisión de abandonar sus hogares y su seres queridos ha quebrado el alma de las 49 personas que mediante la intermediación de Afasode, Asociación de Familias Solidarias para el Desarrollo , han llegado hasta la provincia gaditana. El viaje ha sido duro pero en su mirada hay agradecimiento. También inseguridad.

El grupo salió el martes de Polonia después de que el autobús fletado por la Afasode y la entidad onubense Adamu (Asociación De Ayuda al Menor Ucraniano) partiera de Cádiz con un doble objetivo: llevar materiales, alimentos y productos sanitarios y, una vez allí, recoger a aquellas familias interesadas en ser acogidas en España.

« Iban a venir 64 personas , que eran todas las plazas que estaban disponibles en el autobús, pero finalmente han sido algunas menos», indica Juan Molina, presidente de la entidad chiclanera y uno de los encargados de coordinar toda la logística del viaje. Molina explica que la situación de los refugiados es desesperada y muchos intentan huir de la guerra llegando a montar en el primer vehículo que pueden. Lo han perdido todo y confían sin plantearse que pueden ser engañados. El flujo de refugiados es constante: cada día, unos 80.000 ucranianos cruzan a Polonia (eran 100.000 la semana pasada), según calcula el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Es por ello, que todo el caudal solidario tiene que seguir canales organizados y seguros. «Tenemos que hacerlo bien, con papeles y documentación . Hay que ser rigurosos y comprobar la documentación y la filiación de los menores para posteriormente facilitarles la regularización . Hay que darles una garantía, un soporte, una estabilidad y un futuro. Ese trabajo debe estar coordinado por asociaciones profesionales». Ésta es la razón por la que Afasode ha optado dejar sin ocupar las plazas que ya tenía asignadas para finalmente trasladar a medio centenar de ucranianos que vivirán con familias de diferentes localidades de Huelva y Cádiz . La provincia gaditana acogerá el grueso de esta expedición que se quedará en hogares de El Puerto, Chiclana, Arcos, Puerto Real, San Fernando, Cádiz y Jerez .

Una cálida bienvenida

La llegada del autobús ha sido uno de los momentos más emotivos del viaje. También lo ha sido el silencioso instante en que las puertas del autobús se han cerrado en Polonia para emprender el camino hacia un futuro desconocido. Doce madres, doce guerreras que con sus hijos han apostado por un futuro fuera de su patria. Son abogadas, empresarias, mujeres trabajadores que jamás esperaron verse en una situación así : poniendo su vida y la de sus hijos en manos de desconocidos y con unas cuantas bolsas y mochilas como únicas posesiones materiales. Coraje y pundonor tienen a espuertas.

Las familias de acogida gaditanas les han esperado con una «serena impaciencia». «La última parada técnica ha sido un poco antes de atravesar Sevilla», indica Molina. « Viene un niño que creemos que tiene cáncer », explica dubitativo. La traductora les ha dicho que está enfermo «aunque no está grave» y piensan que puede ser cáncer. «Hasta que no lo atiendan los médicos no estaremos seguros».

Minutos antes de las ocho, con dos horas de retraso, bajaban del autobús para llegar al local que la asociación tiene en Chiclana donde les esperan las familias con carteles de bienvenida en ucraniano, globos amarillos y azules simulando la bandera de su país, sonrisas y abrazos.

Los niños han traído para los más pequeños juguetes y muñecos. Mientras, los mayores se desvivían por agasajar a sus nuevos huéspedes para demostrarles que están en un lugar seguro. Para romper el hielo e ir conociéndose poco a poco, Afasode Chiclana ha organizado una merienda. Los gaditanos no hablan ucraniano, ni los ucranianos español, pero todos entienden. A algunos, después de 60 horas de viaje en autobús, aún les queda otro trayecto hasta las casas de sus anfitriones. Están agotados pero aún así dan las gracias porque esta noche volverán a descansar en una cama.

Ser familia de acogida

Para ofrecerse como voluntario a ser familia acogedora de la red de la asociación en la provincia de Cádiz es necesario demostrar contar con estabilidad económica; firmar un compromiso de manutención de todos los miembros de la familia a la que se va a proceder a acoger por, al menos, un año ; enviar la documentación requerida a Afasode, entre la que se encuentra el Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual; y permanecer en contacto con la ONG con el fin de que ésta pueda realizar los pertinentes seguimientos.

Asimismo, a la vez que está siendo una dificultad encontrar a familias voluntarias dispuestas a adaptarse a los diferentes perfiles de solicitantes de asilo, la asociación precisa que el principal escollo es lograr sufragar los gastos para proceder a la recogida del personal en Polonia y proceder a trasladarlos hasta Cádiz. Cada autobús, cifran desde la organización, requiere de una inversión cercana a los 18.000 euros . «Muchísimas familias están dispuestas a viajar a Cádiz y por eso la próxima semana queremos poner en marcha otro autobús para poder llenar las sesenta plazas, pero nos hace falta el dinero», indica Juan Molina quien realiza un llamamiento a aquellas personas que decidan colaborar aportando un donativo para esta causa.