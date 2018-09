CHICLANA El Ayuntamiento de Chiclana recurrirá ante el TSJA la sentencia contra el proceso de municipalización Trabajadoras de los servicios de limpieza acusan a Andrés Núñez (PP) de «meter miedo entre la clase obrera»

Actualizado: 12/09/2018 14:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las representantes de los comités de empresa de los servicios de limpieza de edificios municipales y colegios públicos y de ayuda a domicilio y los portavoces del Gobierno municipal y de los grupos municipales de PSOE, IU, PCSSP y Ganemos han comparecido en la mañana e este miércoles en rueda de prensa para analizar la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cádiz, que anula el acuerdo plenario de 27 de marzo de 2017 por el que se aprobaba la municipalización de dichos servicios públicos.

En dicha comparecencia, han mostrado su contrariedad a la sentencia judicial y han anunciado que el Ayuntamiento de Chiclana presentará un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Asimismo, han enviado un mensaje de tranquilidad a las trabajadoras de dichos servicios, «puesto que, a diferencia de lo que ha vertido el presidente del PP de Chiclana, Andrés Núñez, no se pone en peligro los puestos de trabajo de estas personas».

En este sentido, la portavoz del Gobierno municipal, Cándida Verdier, que ha estado acompañada de la consejera delegada de Emsisa, Carmen Jiménez, y del portavoz de Ganemos, Adrián Sánchez, ha explicado ante la opinión pública la sentencia judicial pasado 6 de septiembre, tras la celebración el martes de un consejo de administración de la empresa municipal Emsisa y de sendas reuniones con las propias trabajadoras de estos dos servicios municipalizados. «Respetamos la sentencia judicial, pero en ningún momento la compartimos porque los fundamentos jurídicos de la misma da la razón al Ayuntamiento en cuanto al procedimiento, la forma de gestión, no infringirse la ley presupuestaria o la subrogación del personal», ha expresado la portavoz del Gobierno.

Verdier ha recordado que «en ningún momento hicimos nada fuera de los informes técnicos, puesto que estas señoras tienen adquirido un derecho de contrato fijo y pasaron a ser indefinidas no fijas en la empresa pública, ya que a la administración pública se accede por los requisitos de igualdad, mérito y capacidad. Así, al no poder ser fijas en Emsisa, fueron contratadas como indefinidas no fijas, cuestión que conocía las dos plantillas».

«Por su puesto, seguiremos en la defensa de los servicios públicos y, por tanto, vamos a recurrir la sentencia en el plazo de 15 días que tenemos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía», ha recalcado Verdier, quien ha aclarado que «debemos dejar bastante claro que no corre ningún peligro los contratos de las trabajadoras de ambos servicios, tal y como se reconoce en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, pese a la temeridad en las palabras del señor Núñez».

Por otro lado, la portavoz del Gobierno ha lamentado la actitud del PP, «que se ha mostrado en contra de la municipalización desde el principio, así como en contra de estos colectivos, tal y como ya hicieron durante su etapa en el Gobierno municipal recortando 480 horas del pliego de condiciones de limpieza de edificios municipales, lo que afectó a 16 trabajadoras». «Pero no se queda ahí la cosa, puesto que, una vez iniciado el proceso de municipalización, llegó a decir que estas trabajadoras iban a incrementar el absentismo laboral”, ha criticado Verdier, quien ha añadido que, «en definitiva, se ha dedicado a meter miedo y a no apostar por lo público, ya que están a favor de sus amigos de las empresas privadas».