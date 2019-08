CONCERT MUSIC Alberto Jiménez (Miss Caffeina): «El concierto de Sancti Petri es el paisaje ideal para terminar el verano» La banda española de indie rock y pop será la encargada de poner el broche de oro a la segunda edición de Concert Music Festival este viernes, 30 de agosto a las 22.30 horas

Ana Cristina Ruiz @anaruigal Chiclana Actualizado: 29/08/2019 16:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Concert Music Festival llega a su fin y se despide a lo grande con el concierto de Miss Caffeina. La banda española de indie rock y pop llega pisando fuerte el escenario del poblado de Sancti Petri con su nuevo trabajo, 'Oh Long Johnson'. Un álbum en el que el pop y la electrónica tienen aún más protagonismo que en 'Detroit' y donde reflexionan de circunstancias personales con las que muchos se identifican. Este viernes, 30 de agosto a las 22:30 horas, serán los encargados de poner el broche de oro a un verano muy musical en Chiclana.

Aterrizan este viernes, 30 de agosto, en Concert Music Festival, ¿cuáles son sus sensaciones para este concierto?

Tenemos muchas ganas de ir. Hay una gran expectación por no saber qué nos vamos a encontrar o cómo será el público que vendrá a vernos. Aunque Concert Music sea un festival está diseñado como una jornada de conciertos, así que daremos un espectáculo más largo porque solo es nuestro. No es como los festivales que quizás tienes 50 minutos, nada más. Así que tengo muchas ganas de ver cómo se lo pasa la gente allí y qué recibiremos de ellos.

Juegan un papel muy importante porque van a ser los encargados de cerrar los conciertos de esta segunda edición. ¿Esto les da alas o sienten un poco de presión por ello?

Por el contrario, tenemos muchas ganas de que llegue el día porque creo que el concierto de Sancti Petri es el paisaje ideal para terminar el verano. En general todo pinta bastante bien, no solo porque actuaremos al lado del mar, también porque despedimos el verano y es de los últimos festivales que hacemos.

¿Harán un repaso a sus temas o se centrarán exclusivamente en el nuevo disco?

Lo bueno de este concierto es que va a ser más largo que en los festivales. Al ser un espectáculo nuestro vamos a tener tiempo para tocar cosas que solemos dejar fuera en los festivales. Nos centraremos en este disco y en el anterior, pero seguramente caigan algunas canciones más antiguas y otras más lentas. Estoy seguro que será un concierto bastante divertido.

¿Donde se sienten más cómodos: salas o festivales?

Es diferente porque las dos cosas tienen algo que le falta al otro. Es decir, en las salas viene tu público a verte; ha pagado solo por verte a tí. Puedes permitirte el lujo de tocar canciones más tranquilas. Por el contrario, en los festivales vas a piñón. Es un show que vas a lo que funciona, se centra en el espectáculo y a que la gente baile y se lo pase bien. Esto te permite hacer un concierto más grande, al aire libre y con un escenario enorme donde puedes llevar toda la escenografía. Ambas cosas son diferentes pero la disfrutamos igual y tenemos la suerte de compaginarlo.

Están disfrutando del nuevo disco, Oh Long Jhonson ¿Cómo está siendo la acogida de este álbum?

Estamos contentísimos porque la semana en la que salió fue número uno. Además, los singles están funcionando súper bien y nos está permitiendo hacer una gira muy larga; incluso se extenderá al año que viene. En septiembre lanzaremos otro single, con otro vídeo. La vida del disco está durando y la gente lo va haciendo suyo. Te diría que es mejor que el anterior, que fue el que nos hizo ser más conocidos y dedicarnos exclusivamente a la música.

¿Sienten que ha habido una evolución?

Si vamos a sacar seis o siete discos, o los que sean, en la vida que tenga Miss Caffeina, queremos que cada uno sea diferente y que cuenten las cosas de manera distinta. Ya sea en la producción o en el tipo de arreglos. Nos lo pasamos muy bien cambiando en cada disco y sí que es verdad que este tiene cosas de electrónica; aunque ya lo empezamos a experimentar en el disco anterior, es como otro rollo. Esto es lo que nos pone porque nos hace tener ilusión y creernos una banda nueva.

'Merlí' fue su primer single y tuvo muy buena acogida, ¿cree que la música debe mover conciencias como por ejemplo lo está haciendo esta canción?

No debe, pero si pasa mucho mejor. Si el artista tiene algo que decir y puede calar en la gente, es muy bueno. No creo que la misión del músico o compositor sea concienciar a la gente. Simplemente puedes contar tus experiencias y ya está. Al final, lo que te pasa a tí es lo que le suele pasar a todo el mundo y aunque no lo creamos el público se apropia de las canciones de una manera muy guay.

En este nuevo disco han incluido temas muy personales, ¿ha sido fácil poner estos valores de canciones como 'Reina' en práctica?

Ha sido raro porque cuando compuse esa canción o 'Calambre' al principio me daba un poco de cosa. Son temas muy íntimos y contarlo así es un frívolo. Lo pones todo en una canción y hablas abiertamente de una cosa muy íntima, pero al final es muy agradecido porque la gente lo capta en el momento y lo hace suyo. Cuando salió el disco y comenzamos la gira de firmas, una cantidad de gente se acercaba a dar las gracias por la canción porque por fin había un tema que hablaba de su historia. Eso es increíble. Cualquier miedo que puedas tener a exponerte en una canción se acaba ahí.

¿Qué tienen las canciones de Miss Caffeina que todo el mundo conecta tan fácilmente con ellas?

Imagínate cuando haces canciones en tu casa y luego de repente vas a un escenario y todo el mundo lo corea. Al principio es raro y luego es increíble. La canción termina siendo de todos. Contamos cosas muy normales, que preocupan a la gente y que en algún momento le ha sucedido a alguien. No somos tan especiales como nos creemos, nuestras desgracias y alegrías no son las más grandes. Al final todos vivimos situaciones muy similares e identificarse con nuestros temas es bastante fácil. Sobre todo, nuestra generación.

¿Qué evolución han notado desde 'Detroit' hasta 'Oh Long Johnson'?

Aprendimos mucho con el disco anterior, sobre todo en el estudio. Empezamos a trabajar de una manera diferente a la que habíamos hecho con los discos anteriores e hicimos la gira más larga hasta este momento. Con lo cual, nos dio tiempo a aprender un montón en el escenario. Creo que fue un acelerón de vivir muchas cosas y eso luego se nota en el resultado del disco. Creo que 'Oh Long Johnson suena mejor y no nos ha dado miedo experimentar algún sonido o melodía nueva. También te digo que sin el disco anterior no hubiera existido este.