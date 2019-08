CONCERT MUSIC Aitana Ocaña: «Es la primera vez que vengo a Cádiz» La artista aterriza este viernes, 23 de agosto a las 22.30 horas, en Concert Music Festival en Chiclana

Una ilusionada Aitana aterriza este viernes, 23 de agosto, en Concert Music Festival. Risueña, divertida y simpática, sabe conquistar a su público con la naturalidad que tanto le caracteriza. Desde que saliera de Operación Triunfo, la joven de Barcelona está arrasando con su música allá por donde va. Entre sus éxitos más sonadas están 'Lo malo', 'Teléfono' o 'Vas a quedarte'. Ahora, inmersa en su nuevo trabajo, 'Spoiler', continúa trabajando para seguir cumpliendo sueños.

Llega este viernes, 23 de agosto, a Chiclana, ¿cuáles son sus sensaciones para este concierto?

Si te soy sincera tengo muchas ganas de ir a Chiclana. Nunca he estado por allí, de hecho ni en Cádiz ni en los alrededore. Llevaremos un show bastante variado donde la gente se va a reir, llorar, bailar, etc. Va a pasar absolutamente de todo. Tengo muchas ganas de que llegue el momento y ver cómo es la gente del sur, aunque sé que son súper entregados.

¿Qué significa para usted que Concert Music Festival haya apostado por su música?

Realmente es un honor porque imagínate, de repente te encuentras con muchos convenios y conciertos cofían en tí para hacer música. Sobre todo cuando nunca antes has hecho un concierto en solitario. Tienes mucha responsabilidad y es muy bonito que muestren su confianza así. La verdad es que estoy muy contenta y cuando me dijeron que participaría este año en Concert Music me hizo muchísima ilusión.

Le ha pillado todo tan de repente que, ¿cómo se vive tanto éxito a los 20 años?

Al final todo depende de cómo te lo quieras tomar. Obviamente es un cambio porque yo estaba estudiando selectividad, me apunté directamente a Operación Triunfo y solo fui un día a las clases de la Universidad porque ya empecé a trabajar. Aunque ni siquiera lo veo como un trabajo, más bien algo en lo que empleo mis ganas porque es lo que realmente me gusta hacer. Me ha cambiado mucho la vida en cuanto a la gente que te reconoce en la calle, pero por lo demás es un trabajo como cualquier otro.

¿Qué estudios eran los que quería hacer?

Pues quería hacer diseño. De hecho, entré en la carrera pero solo fui un día porque al siguiente ya me llamaron para participar en Operación Triunfo.

¿Era este el mundo que había imaginado?

Siempre había soñado con ser cantante. Cuando era pequeña me ponía en mi terraza a hacer conciertos imaginarios y decía siempre «¡Buenas noches Barcelona!» Era muy gracioso y nadie se pensaba que se iba a cumplir. Realmente nunca lo he visto como un sueño que podía alcanzar porque soy muy insegura y desconfiada de mí misma. Mis padres son lo que siempre me han empujado a hacer libremente lo que yo quisiera hacer.

¿Puede hacernos algún 'Spoiler' del proceso de creación del disco?

Cuando salí de Operación Triunfo me llevaron dos semanas -y digo me llevaron porque fue Universal el que me lo propuso-, a Los Ángeles. Allí salieron muchísimos temas como 'Teléfono', 'Hold' o 'Popcorn'. Hay muchos temas creados allí y otros que he hecho en España. Todo ha sido un proceso de composición, promoción, acabar el resto del disco y rematar algunas cosas. Así que al final, ha sido un año y medio de disco.

Tras su paso por Operación Triunfo, ¿cómo se vive estando rodeada de cámaras 24 horas?

La verdad es que no me daba cuenta. Era como soy yo, normal. Recuerdo que cada vez que hablaba de una cosa me decían «oye Aitana, que están las cámaras» y yo decía «¡Dios mío!». No te das cuenta de nada realmente.

Como subcampeona de OT, ¿ha sentido presión alguna vez o lo ha llevado bien?

Yo lo he llevado fenomenal, ¡faltaría más! No me pongo un número, de allí me llevé a personas increíbles, que son mis compañeros y sobre todo, una experiencia maravillosa. Lo demás me daba un poco igual. Simplemente haber llegado a estar hasta el último día en la Academia ya era algo súper especial.

¿Qué es para usted 'Lo malo'?

Fue la primera canción que salió a producción y se hizo muy famosa. A la gente le gustó mucho y tuvo bastante éxito. No solo a nivel de España, también en Latinoamérica. Entonces le tengo un cariño muy especial.

¿Le gustaría hacer alguna canción con otros compañeros?

Tengo un tema con Ana Guerra y Lola Índigo y aunque es verdad que mis compañeros tienen una voz increíble, quiero darme un respiro. Voy a intentar sacar canciones con otros artistas que no estén relacionados con mis compañeros. No por nada, sino porque no puedo colaborar con todos de golpe. Quizás un poco más adelante.

¿Cómo se define como artista?

Me considero bastante versátil. Es decir, me gusta cantar baladas que ericen la piel y también canciones más movidas para poder saltar, bailar y pasarlo muy bien.

¿Cuál es la canción más especial de este último trabajo?

Me gusta mucho «Con la miel en los labios», «Vas a quedarte» o «Nada sale mal». Justo las tres que son singles.