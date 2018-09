La Paga Un vecino de Los Barrios pide un «13» y gana con la ONCE una paga de 3.000 euros al mes durante 25 años Ha sido uno de los dos cupones premiados que vendió Alfonso Gómez, vendedor habitual en el polígono Las Marismas de Palmones

LA VOZ

Cádiz Actualizado: 05/09/2018 11:11h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Un vecino de Los Barrios, en Cádiz, se ha llevado La Paga que ofrece la ONCE en sus sorteos ordinarios de lunes a jueves dotada con un premio de 3.000 euros al mes durante 25 años que suman un total de 900.000 euros, además de los 35.000 euros a las cinco cifras. Ha sido uno de los dos cupones premiados que vendió Alfonso Gómez, en un sorteo que ha repartido su fortuna por casi toda Andalucía.

Y es que a La Paga que ha caído en Los Barrios, hay que sumarle otros premios en Algeciras, La Línea y Chiclana. En otras provincias andaluzas, el cupón también ha resultado agraciado en Sevilla, Málaga, Córdoba, Granada y Almería, lo que ha sumado un montante total de 1.670.000 euros en toda Andalucía.

Alfonso Gómez López, vendedor de la ONCE desde 2010, vende diariamente el cupón en el polígono Las Marismas de Palmones, donde tiene su punto de venta. Esta mañana, desde allí, confesaba estar «muy contento» por repartir este premio y, sobre todo, por dárselo «a personas trabajadoras que son clientes habituales».

No es la primera vez que Alfonso reparte un premio importante, y es que la pasada navidad dio uno de los grandes premios, repartiendo 10 cupones premiados con 400.000 euros cada uno, que también recayeron en gente que lo necesitaba.

El sorteo del martes 4 de septiembre estaba dedicado al santuario de Nuestra Señora de los Milagros del municipio Baños de Molgas, en Ourense. El resto de premios han sido muy repartidos, dejando parte de su fortuna en la Comunidad de Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana, Galicia, Canarias, Castilla La Mancha, Badajoz, Guipúzcoa, Cataluña e Islas Baleares.

La fortuna de la ONCE repite así suerte, de forma consecutiva, en Andalucía, ya que el pasado domingo la ONCE dejó, también en Cádiz, un sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años, más la serie al contado de 300.000 euros, lo que hizo una suma de 1,5 millones de euros. Y ayer mismo, también tocó la Paga de 3.000 euros al mes durante 25 años, dejando 900.000 euros en Granada.

10 millones con el Eurojackpot

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Para este viernes, 7 de septiembre, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva ‘lotto’ de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece un bote de 10 millones.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.