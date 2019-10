CAMPO DE GIBRALTAR Subdelegación rechaza la manifestación en La Línea por maltrato policial, pero no la prohíbe «El desacuerdo con el motivo alegado en la comunicación de una reunión no faculta a la autoridad a su prohibición»

La Subdelegación de Cádiz ha rechazado la manifestación convocada en La Línea de la Concepción (Cádiz) en contra de la Policía Nacional y Guardia Civil «por la violencia y maltrato sobre este pueblo y por un estado de excepción», según detalla el convocante, padre del presunto contrabandista muerto tras chocar contra una patrullera de Gibraltar en un incidente ocurrido a principios de este mes. Según incide el organismo, «el desacuerdo con el motivo alegado en la comunicación de una reunión no faculta a la autoridad a su prohibición».

En una nota, después de que asociaciones como la Unificada de Guardias Civiles (AUGC) hayan criticado dicha protesta, el Gobierno apunta que las subdelegaciones no entran en los motivos alegados en las comunicaciones de reuniones y manifestaciones, así como autorizan ni apoyan reuniones ni manifestaciones, "únicamente pueden prohibirlas en determinados casos".

Informa de que las subdelegaciones no autorizan manifestaciones ya que conforme reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, las reuniones están siempre autorizadas. «Lo que puede hacer la autoridad administrativa es prohibir la reunión o manifestación en caso de que existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes, como indica el artículo 21,2 de la Constitución», aclara.

Y así, añade que «es evidente que existen muchas ocasiones en que las autoridades gubernativas no comparten el fondo de las manifestaciones o reuniones comunicadas», como asegura que es el caso de la protesta convocada en La Línea este domingo que «no sólo no se comparte si no que se rechaza, reconociendo y alabando el compromiso, la profesionalidad y buen hacer de Policía Nacional y Guardia Civil».

No obstante, aclara que «el desacuerdo con el motivo alegado en la comunicación de una reunión no faculta a la autoridad a su prohibición» pues, de ser así, «se afectaría de manera grave este derecho fundamental, bastando poner como ejemplo el caso de que podrían prohibirse las reuniones y manifestaciones comunicadas por partidos de la oposición contra el Gobierno existente en cada momento».