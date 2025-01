Los accesos al hospital de La Línea, «bloqueados» por la huelga del metal

La Junta de Andalucía ha solicitado este miércoles al Gobierno de España que «garantice los accesos» al hospital de La Línea de la Concepción , del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que se encuentran «bloqueados» desde este pasado martes por la noche por el corte de la carretera vinculado a las acciones que se están llevando a cabo en el marco de la huelga indefinida en el sector del metal de la provincia de Cádiz , que este miércoles llega a su segunda jornada con nuevas barricadas y concentraciones en las puertas de las industrias tractoras, como los centros de Navantia, Dragados o Alestis.

Fuentes del Gobierno andaluz han avisado este miércoles a los medios de comunicación de que los profesionales sanitarios del Hospital de La Línea «acumulan horas de guardia seguidas, al no poder llegar los relevos debido al colapso de la carretera» .

Además, desde la Junta alertan de que «se están cancelando operaciones por la imposibilidad de acceder de los cirujanos», «mujeres de parto no consiguen acceder al centro, y ha habido que enviar ya una ambulancia a una parturienta para que dé a luz en ella».

El desayuno de los pacientes ingresados «no ha podido llegar tampoco» , según han detallado las mismas fuentes de la Junta, desde donde consideran que el Gobierno de la nación «tiene que tener previstas estas situaciones y garantizar los accesos al centro sanitario. Pedimos que lo haga», han solicitado desde la Administración andaluza.

Un parto en una ambulancia

Según ha denunciado la Junta este martes, los profesionales sanitarios acumulan horas de guardia seguidas al no poder llegar los relevos debido al colapso de la carretera , se están cancelando operaciones por la imposibilidad de acceder de los cirujanos y hay mujeres de parto no consiguen acceder al centro. De hecho, ha habido que enviar ya una ambulancia a una parturienta para que dé a luz en ella. El desayuno de los pacientes ingresados tampoco ha podido llegar tampoco.

«Consideramos que el Gobierno de la nación tiene que tener previstas estas situaciones y garantizar los accesos al centro sanitario. Pedimos que lo haga», se asegura desde el Gobierno autónomo

El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco , ha lamentado ser la ciudad "más afectada" del Campo de Gibraltar como consecuencia de las barricadas y cortes de carretera por la huelga indefinida de los trabajadores del sector del metal, «siendo la única en todo el marco de la Bahía que no cuenta con una gran industria».

Cabe recordar que ciudad de La Línea tiene dos accesos, siendo el principal el de la carretera donde se encuentran las grandes industrias que pertenecen a San Roque. Esta carretera es que la que por segundo día se ha visto cortada con barricadas realizadas por los trabajadores para impedir la entrada a las industrias tractoras.

En declaraciones a los periodistas, Franco ha mostrado su «preocupación, ya que pudiendo entender que el fondo de la reivindicación pueda ser más o menos justa», las medidas que se están adoptando no las comparte «de ninguna de las maneras».

El alcalde ha manifestado respecto al aislamiento que supone para la ciudad el corte de carretera que « se está causando perjuicio a trabajadores que no llegan a tiempo a sus puestos de trabajo , ya sea trabajadores de La Línea que estén en otros puntos de la comarca o al revés».

En cuanto al tema sanitario, Franco ha afirmado que «ayer mismo se tuvieron que suspender operaciones porque no está pudiendo llegar a tiempo el personal sanitario, y se están produciendo situaciones graves, como que el personal que está a turno no puede terminar porque la persona que viene a sustituirla no ha podido llegar».

«Espero que reine la cordura y se reconduzca la situación », ha manifestado el alcalde de La Línea, que ha señalado que en el transcurso de la mañana contactará con Subdelegación, «que puede estar desbordado con otros puntos de la provincia pero es que a La Línea le está afectando directísimamente».

En esta segunda jornada de huelga indefinida de los trabajadores del metal por su convenio colectivo, en el Campo de Gibraltar , los piquetes han vuelto a cortar el acceso a La Línea de la Concepción desde San Roque, lo que ha obligado a desviar el tráfico rodado por la entrada desde El Higuerón, lo que ha provocado un colapso importante.

Aunque este conflicto laboral afecta a 7.000 trabajadores en el Campo de Gibraltar y las protestas se desarrollan también ante la terminal APM del Puerto de Algeciras y la planta de Acerinox en Los Barrios, es en la refinería de Cepsa de San Roque donde se están registrando más problemas al quedar cortada por los piquetes la carretera que va a La Línea.

Las colas kilométricas de vehículos se han vuelto a repetir aunque la huelga está causando estragos en La Línea de la Concepción. La Junta de Andalucía solicita al Gobierno cue garantice los accesos al hospital de La Línea, bloqueados desde la noche de lunes por el corte de la carretera.