MEDIO AMBIENTE Un empresario gaditano asegura tener la solución contra el alga asiática invasora Una mezcla de basalto y aceites testada en varios países contra otras especies y la contaminación puede acabar con la 'Rugulopteryx okamurae'

Soraya Fernández Algeciras Actualizado: 19/10/2019 19:11h

Un empresario gaditano afirma tener la solución contra el alga asiática invasora que está causando estragos en el Estrecho de Gibraltar, un método que además es respetuoso con el medio marino.

Se trata de Antonio Blázquez, quien, preocupado por la amenaza de la ‘Rugulopteryx okamurae’ y los cuantiosos daños que su proliferación está causando ya en el sector pesquero, el turismo y el medio marino, no sólo en el litoral gaditano sino de otras provincias andaluzas, se ha propuesto erradicarla.

«Me preocupa el medio ambiente y por tanto, me inquieta la invasión que estamos sufriendo con el alga asiática invasora. El daño que está provocando en el Estrecho es tremendo. Un amigo norteamericano, que ha sido mi socio durante muchos años, me dijo que tenía la solución y que habían intervenido con éxito en otros lugares del planeta», explica.

Se trata de la empresa norteamericana Brightcorequantum, que ha cosechado importantes éxitos con otras especies de algas en mares y lagos contaminados, como los fiordos de Noruega, la costa de Florida, Rusia, Canadá o Uruguay. «Cuentan con los certificados que acreditan la eficacia de su intervención. Han descubierto un método que han patentado. No contamina el mar y acaba en poco tiempo con este tipo de problemas. Fui a Estados Unidos y vi 'in situ' lo que habían desarrollado. Hay científicos muy importantes involucrados. Yo, con la edad que tengo, no me metería en algo así si no funcionara», asegura.

Dicha empresa utiliza una mezcla de basalto y aceites no contaminantes con la que hacen una especie de pirámides que colocan en lugares estratégicos en el mar y que acaban destruyendo la alimentación de las algas.

Además, afirma que la empresa no cobra hasta que no se resuelve el problema: «Cuantifican el precio pero cobran en función de la limpieza comprobable que efectúan. Al año o a los 15 meses pueden tener limpia la zona que están tratando y además sin dañar el medio marino y respetando toda la diversidad marina, que es lo más importante».

Para aplicar el método en España, Blázquez ha creado la sociedad Life Clean Water, que estará participada en un 65% por la empresa estadounidense Brightcorequantum.

El empresario ya ha informado sobre este método a la Confederación de Pesca de España (Cepesca) y también al secretario de Estado de Energía del Ministerio de Transición Ecológica, José Domínguez Abascal, al que ha pedido que se declare lo más rápido posible a dicha especie como invasora para poder empezar a intervenir.

Además, se ha reunido esta misma semana con el delegado territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Daniel Sánchez Román, como el propio responsable se ha encargado de dar a conocer a través de su perfil de Facebook. Según Blázquez, el responsable provincial se ha mostrado muy interesado.

Asegura que este sistema limpia un río en cuestión de meses. «Es impresionante», apunta.

También explica que ha contactado con la Diputación Provincial. Su idea es que se pueda intervenir cuanto antes con la unidad de todas las Administraciones y solicitar para ellos Fondos Europeos.

Ocho millones de euros

Su propósito es comenzar a aplicar el tratamiento en la Bahía de Algeciras, una de las zonas más afectadas por esta alga. Estima que en un año podría estar resuelto el problema y que el tratamiento podría costar en torno a ocho millones de euros. «Si el método no funciona, no se paga. Así de claro. Además, los resultados deben estar testados por organismos oficiales», apunta. El tratamiento se completa luego con un mantenimiento y seguimiento de la zona tratada.

Esta sociedad también tiene intención de aplicar dicho método en el Mar Menor, cuyo nivel de contaminación es alarmante y donde esta semana han aparecido miles de peces muertos. «Eso puede ocurrir en la Bahía de Algeciras si no ponemos remedio», advierte.

«Me mueve el interés general, no el económico. Estoy muy preocupado por lo que está pasando. En Cádiz vivimos de la pesca y el turismo, y el alga asiática se los está cargando. Es gravísimo lo que está ocurriendo. El fondo marino está plagado y está haciendo desaparecer especies marinas. Es un desastre. Esto nos va a destruir y hay que actuar y hacerlo ya. Estoy aportando una solución y no creo que haya otra. Esperamos poder comenzar cuanto antes con las pruebas en los puntos más contaminados de la Bahía de Algeciras», añade.