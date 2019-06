ALGECIRAS Detenidas 16 personas en el puerto de Algeciras por la compra de pasajes ilícitos a Ceuta y Tánger Los 'transferistas', compinchados con agencias de viajes, captan a los compradores de pasajes a Ceuta o Tanger Med con engaños

Agentes de la Guardia Civil han detenido durante los primeros cinco meses de este año a 16 personas, denominadas 'transferistas', como presuntos autores de los delitos de desobediencia a agente de la autoridad y contra la seguridad vial.

Los 'transferistas' tratan de captar posibles compradores de pasajes de ferry con destino a Ceuta o Tanger Med, previo engaño y acompañarles hasta algunas de las agencias de viaje ubicadas en el exterior del recinto portuario, haciéndoles creer que las condiciones económicas van a ser más ventajosas, lo cual no es cierto.

Según ha explicado la Guardia Civil, a cambio de ello, los 'transferistas' reciben de dichas agencias una comisión económica por los servicios prestados. La comisión se realiza sin que exista relación contractual ni laboral entre esas agencias y dichas personas, convirtiéndose en otro ilícito que puede afectar tanto a la Agencia Tributaria como a la Inspección de Trabajo.

Los 'transferistas' detenidos accedían al recinto portuario e irrumpían de manera sistemática en las rotondas y acceso a los aparcamientos, obstaculizando en ocasiones gravemente la circulación de manera temeraria, con el ánimo de convencer a los conductores de vehículos, en su mayoría de origen marroquí, de que los acompañen para adquirir los pasajes en algunas de las agencias de viaje que se encuentran situadas fuera del recinto, con el engaño de obtener un precio más ventajoso.

Esta manera de abordar a los posibles compradores, no solamente pone en peligro gravemente la seguridad de esas personas, sino también de los usuarios del recinto portuario, ya que en muchas ocasiones tienen que hacer bruscas maniobras evasivas para evitar un accidente de circulación, ha indicado la Guardia Civil, que ha señalado que la mayor parte de los 'transferistas' suelen ser personas con antecedentes policiales por diversas causas y sus reacciones llegan a ser violentas cuando son identificadas y se les impide continuar su actividad ilícita.

En el transcurso de los últimos meses, la Guardia Civil en el Puerto de Algeciras han llevado a cabo un dispositivo operativo cuyo objetivo ha sido acabar con las actividades ilícitas de esas personas en el recinto portuario de Algeciras, dando lugar a 16 detenciones.

No obstante, según ha explicado la Guardia Civil, al no ser un problema que se pueda resolver únicamente con medidas policiales, se ha solicitado la colaboración de otros organismos como la Agencia Tributaria y la Inspección de Trabajo, así como, a través de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, la imprescindible colaboración de las navieras de buques de pasaje que operan en el Puerto de Algeciras, para determinar cuáles de las numerosas agencias de viaje existentes son las que realmente amparan y fomentan tan ilícitas actividades, que además suponen una grave competencia desleal respecto al resto de agencias que no recurren a ilícitos métodos de captación de clientes.

En este sentido, ha indicado que tanto la Agencia Tributaria con la Inspección de Trabajo, a través de los contactos mantenidos con la Subdelegación del Gobierno, están ya colaborando, quedando sólo pendiente la imprescindible colaboración de las navieras.

Finalmente, la Guardia Civil ha anunciado que este dispositivo operativo se va potenciar en época estival coincidiendo con la Operación Paso del Estrecho, al aumentar en ese periodo el número 'transferistas' que se dedican a la ilícita actividad y ser el de mayor volumen de ventas para dichas agencias de viaje.