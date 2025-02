Once cuentas de Instagram que te motivarán cada día con sus publicaciones

Me encanta la casualidad que se produce cuando navego por Internet, concretamente por Instagram y, de pronto, me topo con una foto que me hace pensar. Muchas veces se trata de un texto que necesito leer en ese momento y otras veces solo de una frase o un vídeo que me inspira. La mayoría de ocasiones, cuando estas han sido escritas por expertos de la psicología , termino guardándolas en la sección de 'guardados' de esta red social para no perderlos de vista y para leerlo o verlo siempre que lo necesite. Algunas imágenes, ya sean texto o dibujos , se convierten en refugio cuando más lo necesitamos.

Por esos momentos en los que nos cruzamos con un aprendizaje psicológico merece la pena tener en nuestro radar a todos aquellos expertos que nos ofrecen sus saberes sobre diferentes temas: autoestima, ansiedad, depresión , dependencia emocional, optimismo... Aquí te presentamos a algunos de ellos, aunque seguro que ya los conoces:

1. Patricia Ramírez (@patry_psicologa)

No solo motivación , también mucho aprendizaje encontrarás en los posts de Patricia Ramírez, que cuenta con cerca de 500.000 seguidores en Instagram. Además, puedes leerla en su blog en ABC Bienestar ' El lunes empiezo '.

2. Tomás Navarro (@tomasnavarropsi)

Es autor de seis libros y en Instagram, donde reúne a una comunidad mayor a 10.000 seguidores, encontrarás frases inspiradoras para afrontar el día a día. Además, también es uno de los colaboradores de ABC Bienstar donde cada 15 días nos ayuda a sentirnos mejor con nosotros mismos con sus textos para explicar las claves de su #PiensaBonito.

3. Beatriz Gil (@psique.cambio)

Beatriz Gil cuenta con un amplio abanico de reels, cada uno de ellos dedicado a diferentes aspectos de la psicología: el poder del autodiálogo, hábitos para ser emocionalmente más felices, dependencia emocional o autoestima, entre muchos otros. Además, su positivismo es contagioso y también ha participado en numerosos reportajes de ABC Bienestar, como la importancia del optimismo o cómo saber si tenemos vicio a las redes sociales .

4. Silvia Congost (@silviacongost)

Para mejorar la autoestima y las relaciones, la psicóloga Silvia Congost va a ser tu mejor aliada. En su cuenta de Instagram, donde se aglomeran más de 311.000 seguidores, comparte extractos de sus libros, frases inspiradoras y vídeos donde habla sobre cualquier asunto psicológico que ve en consulta.

5. En equilibrio mental (@enequilibriomental)

El Instagram del equipo de psicología de Jesús Matos es toda inspiración porque comparte los artículos web en los que han participado, por lo que el abanico de opciones son inmensas. So quieres sentirte mejor, este tu perfil.

6. Ana Belén Medialdea (@anapsicologamadrid)

Con total seguridad en las cientos de imágenes que ha publicado la psicóloga Ana Belén Medialdea en su cuenta de Instagram, más de una parece hablarte a ti. La experta propone en sus consultas un método muy diferente al resto, y las opiniones de sus pacientes hablan por sí solas. Seguirla en Instagram es lo mejor que puedes hacer.

7. Claudia Gómez Parrondo (@psicologiacon_clau)

La cuenta de Instagram de Claudia Gómez Parrondo, psicóloga general sanitaria, es de lo más inspirador que puedes encontrar. Posts con colores cálidos, preguntas con respuestas y mensajes que necesitas leer al menos una vez al día y que mejorarán tu estado de ánimo.

8. Laura Fuster (@laurafusterpsicologa)

Laura Fuster, psicóloga experta en ansiedad, publica en su cuenta de Instagram numerosos posts en los que te harán pensar por un momento. '¿Qué harías si no te sintieses a gusto en el trabajo?', '¿Cuál es tu forma favorita de autocuidado?', '¿De dónde viene la ansiedad?'. Todas ellas, y cientos más, tienen respuesta porque ella te lo cuenta todo para que entiendas mejor tus emociones.

9. Paloma Rey (@palomareypsicologia)

Esta psicóloga general sanitaria tiene los mejores consejos para mejorar tu autoestima y ahuyentar los malos pensamientos. Además, comparte sus artículos para diferentes medios de comunicación, incluido ABC Bienestar.

10. Teresa Terol, en @terol_psicologia

Con más de 11.000 seguidores en Instagram, Teresa Terol procura reunir en esta red social cada uno de sus saberes psicológicos. Se encarga de divulgar cuáles son los temas de psicología de actualidad y cuenta también con un podcast semanal.

11. ABC Bienestar, con @abc_bienestar

Y por último, aunque no menos importante, nuestra cuenta de instagram, la de ABC Bienestar. Cada mañana te saludamos con una frase célebre de personajes inspiradores y compartimos tanto en las historias como en el enlace de la bio nuestros artículos, entrevistas, reportajes y vídeos para los que contamos con la ayuda de grandes profesionales de la nutrición, el fitness, la psicología y la terapia sexual. En algo más de dos años y medio hemos superado los 76.300 seguidores y seguimos sumando #bienestarios y #bienestarias. Si aún no nos sigues, te animamos a formar parte de esta comunidad de curiosos y curiosas que busca vivir más y mejor.