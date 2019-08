Todo lo que hay que saber sobre la listeriosis La listeria es una bacteria causante de la infección que puede contraerse tras comer alimentos contaminados

¿Qué es la listeria?

Es una bacteria causante de la infección que puede contraerse tras comer alimentos contaminados. El riesgo aumenta con el consumo de productos crudos, sin cocción adicional. El germen puede hallarse en carnes, pescados, quesos blandos o leche cruda.

¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas suelen ser leves: fiebres altas, dolores de cabeza, diarrea.Pero pueden agravarse en mujeres embarazadas, recién nacidos, mayores y personas con las defensas bajas. En los casos más extremos desencadena abortos, meningitis o encefalitis.

¿Cuándo da la cara? Los síntomas suelen aparecer entre una y cuatro semanas después de la ingesta de alimentos contaminados con listeria. Hay personas que presentan los primeros indicios de la enfermedad a los 70 días de su exposición y quienes lo hacen desde el primer día.

¿Requiere hospitalización?

Normalmente, no. Es poco común que las personas que no pertenezcan a los citados grupos enfermen. De hecho, en el 95% de los 37 casos diagnosticados en las últimas tres semanas no ha sido preciso el ingreso hospitalario.

¿Cómo detectar el foco?

La Consejería ha enviado al Instituto Carlos III de Madrid una muestra de la carne mechada sospechosa con el fin de confirmar si es el origen de la infección que se ha localizado en las provincias de Sevilla y Huelva. Aún no dispone de los resultados.

¿Cuál es el protocolo?

Salud ha instruido a los profesionales para hacer pruebas a pacientes con síntomas similares a una infección por listeria. Decretará la alerta de salud y retirará el producto del mercado si confirma que éste es la causa.