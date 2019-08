Blas Infante Teresa Rodríguez tacha de «insulto» la definición del Parlamento andaluz sobre la muerte de Blas Infante La coordinadora general de Podemos Andalucía ha reprochado el mensaje emitido por la cuenta oficial de Twitter del Parlamento de Andalucía

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha reprochado este domingo que en la cuenta de Twitter del Parlamento de Andalucía se definiera la muerte del Padre de la Patria Andaluza, Blas Infante, como 'fallecimiento por fusilamiento', con motivo de la conmemoración del aniversario de su muerte en la noche del 10 al 11 de agosto de 1936 por parte de las tropas franquistas.

Rodríguez, en su cuenta de Twitter, ha considerado un «insulto a las víctimas y a la historia de Andalucía» que se use esta expresión para señalar el asesinato de Blas Infante. «No teneís vergüenza. Soy parte del Parlamento cuya cuenta de Twitter gestionáis y a mí no me representáis», ha asegurado.

¿"Fallecimiento por fusilamiento"? No tenéis vergüenza. Soy parte del Parlamento cuya cuenta de twitter gestionáis y a mí no me representáis. Es un insulto a Andalucía y a las víctimas del Franquismo. Pedimos rectificación inmediata. — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) August 11, 2019

De esta manera, ha pedido una rectificación inmediata y ha escrito en mayúsculas «A-SE-SI-NA-TO por el FAS-CIS-MO» para llamar la atención sobre este hecho y ha preguntado si es que «Ciudadanos le ha dejado la cuenta de Twitter a Vox». «Absolutamente lamentable», ha cerrado.

A-SE-SI-NA-TO por el FAS-CIS-MO, "fallecimiento por fusilamiento" es un insulto a las víctimas y a la historia de Andalucía. Una vez más. Absolutamente lamentable que sea desde la cuenta del @ParlamentoAnd, me pregunto si @CiudadanosCs le ha dejado la cuenta de twitter Vox. pic.twitter.com/4nDx6QZwAR — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) August 11, 2019

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, también se ha sumado a las críticas con el siguiente mensaje en su cuenta oficial de Twitter: «'Fallecimiento por fusilamiento' ¿Se imaginan que una institución pública se refiriera a una víctima del terrorismo así? ¿Fallecimiento por tiro en la nuca, fallecimiento por bomba?».

Por su parte, el coordinador general de IULV-CA, Toni Valero, ha ironizado, en el mismo sentido, diciendo que «Blas Infante falleció por el exceso de velocidad de una bala que le impactó».

Cabe recordar que los partidos con representación en el Parlamento andaluz PP, Cs, PSOE y Adelante Andalucía, a excepción de Vox, defendieron este pasado sábado la vigencia de los principios y del ideal por el que luchó Blas Infante, Padre de la Patria Andaluza.