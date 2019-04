Elecciones generales 28A El temido Brexit pasa de puntillas por los programas electorales de las elecciones generales Los partidos apenas se detienen en la salida del Reino Unido de la UE y sus temidos efectos en España

La salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) y sus temidos efectos pasan de puntillas por los programas electorales de los principales partidos políticos para las generales del próximo día 28. Y eso que la mayoría fueron redactados antes del pasado día 12, cuando se suponía que dicho divorcio se haría efectivo, aunque finalmente Reino Unido logró una nueva prórroga hasta octubre.

España se juega mucho con el Brexit en cuestiones tan importantes como las exportaciones y las importaciones, las inversiones, el empleo, el turismo o el mercado inmobiliario. La inquietud por lo que deparará la soportan además los aproximadamente 180.000 españoles que residen en territorio británico de los que 103.000 tienen derecho a voto en estas elecciones.

También se vive con gran angustia en el Campo de Gibraltar, comarca de la provincia de Cádiz en la que residen alrededor de 270.000 personas, que tiene el puerto más importante del país, el polígono industrial más relevante de Andalucía y una una gran dependencia económica de la colonia británica.

El Peñón da empleo a 14.470 trabajadores transfronterizos de los que 9.158 son españoles y 2.365 son británicos residentes en España según los últimos datos facilitados por las autoridades gibraltareñas.

Sin embargo, el Brexit y sus efectos no copan un lugar relevante en los programas electorales de las principales formaciones políticas que concurren al 28-A. Apenas se detienen en este proceso y mucho menos incluyen medidas para amortiguar sus repercusiones. Hay programas en los que ni siquiera se alude al Brexit.

Partido Popular

El PP califica el Brexit en su programa como una encrucijada difícil para la UE. Lo hace en el apartado «Retos globales de una sociedad abierta», donde indica que España necesita una política exterior «que responda a la magnitud real de nuestro país. La UE está en una encrucijada difícil. El Brexit es una decisión que nos gustaría que nunca se hubiese producido y que a día de hoy presenta más incertidumbres que certezas».

En el capítulo dedicado a la UE, se compromete a reforzar el papel de España y a defender «los intereses de nuestro país ante los desafíos que la Unión deberá afrontar», entre los que como no podía ser de otra manera, cita el Brexit.

Con más contundencia y en relación a la reclamación de la soberanía de Gibraltar, sostiene que defenderá la posición española con respecto al Peñón en las instituciones europeas: «Desde el Gobierno de España dejaremos absolutamente claro que no se podrá realizar ningún tipo de acuerdo desde la UE sobre Gibraltar sin el consentimiento del Reino de España. Gibraltar no será moneda de cambio ni objeto de negociación alguna, y para esto seguiremos promoviendo activamente iniciativas parlamentarias que defiendan las reivindicaciones históricas de España».

José Ignacio Landaluce encabeza la candidatura del PP al Senado por la provincia de Cádiz y es además el alcalde de Algeciras. No oculta su preocupación por el Brexit:

«Como alcalde campogibraltareño me siento triste y muy preocupado ante un proceso con tantos flecos, tantas aristas y tantas voces en contra».

Cuestiona que el Gobierno del PSOE «no haya hecho los deberes en el plano técnico y político. No confío en los planes de otros partidos porque han demostrado que no están capacitados para cuidar de esta comarca», asegura a ABC.

Defiende que el Campo de Gibraltar necesita medidas ante el Brexit y las necesita ya, y que su partido apuesta por el desarrollo de infraestructuras comarcales, medidas fiscales y planes de empleo.

Al respecto, recordó que el candidato a presidente del Gobierno por el PP, Pablo Casado, ha defendido, entre otras medidas, una zona logística de fiscalidad especial para Ceuta y el Campo de Gibraltar.

«Respecto a Gibraltar, ofrecemos una mano tendida para la cosoberanía, que traería estabilidad y seguridad a los gibraltareños, que no los tienen, así como futuro, que lo tienen muy incierto», añade.

PSOE

El PSOE no incluye nada sobre el Brexit en los «110 compromisos con la España que quieres». Sí lo hace en la versión extensa de su programa electoral, concretamente en el capítulo económico «Hacia una prosperidad justa y duradera».

«El PSOE apoyará todas las iniciativas del Gobierno socialista durante la próxima legislatura encaminadas a proteger a los sectores productivos frente a los efectos del Brexit, a partir de los planes de contingencia ya aprobados, para consolidar la capacidad exportadora de nuestras empresas, en particular de las pymes», recoge.

Más adelante, en el apartado «Una España europea, una España global», se adentra un poco más en la materia. Así, sostiene que España está preparada ante cualquier tipo de Brexit, sea con el acuerdo de retirada o sin él y afirma que el Gobierno socialista ha conseguido «unas garantías históricas para que la futura relación de Gibraltar con la Unión Europea pase necesariamente a través de la decisión de España», refiriéndose a los memorandos de entendimiento firmados con Reino Unido sobre derechos de los ciudadanos, pesca y medio ambiente, cooperación policial y aduanera y tabaco.

El partido que lidera Pedro Sánchez también alude a la protección de los españoles en el exterior. En el caso de los que están en tierras británicas, asegura que el Gobierno ha tomado medidas para reforzar el Consulado General en Londres y reabrir el Consulado General en Manchester «para mejorar la atención a los españoles en el Reino Unido con motivo del Brexit», y destaca que la colectividad española registrada en estos momentos en el Reino Unido es de unos 154.000 inscritos.

El cabeza de lista del PSOE por la provincia de Cádiz, el también ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, envió hace unos días un mensaje de tranquilidad a los trabajadores españoles en Gibraltar en un acto de celebrado en La Línea de la Concepción, la ciudad más dependiente de Gibraltar y la que más teme al Brexit. «Todas las cuestiones relativas a los derechos de los más de 9.000 trabajadores españoles en Gibraltar están cubiertas en los acuerdos y protegidas de cualquier incidencia», señaló, al tiempo que expresó su deseo de que no se produzca un divorcio a las bravas.

Gemma Araujo es candidata socialista al Congreso por la provincia de Cádiz, va en el cuarto puesto, y fue alcaldesa de La Línea de la Concepción. Asegura que el PSOE ha demostrado «ya con creces su compromiso con el Campo de Gibraltar», como defiende se ha vuelto a poner de manifiesto con la convalidación del Real Decreto de medidas para poder paliar los efectos de un Brexit duro, que recordó no contó con el apoyo del PP. «Ya no se trata sólo de pensar en los más de 10.000 trabajadores que a diario cruzan la frontera, sino también en las empresas y en la economía de la comarca. En el PSOE llegamos a las elecciones con los deberes hechos en esta materia. Esperamos que el diálogo y el entendimiento hagan que los vecinos del Campo de Gibraltar no nos veamos afectados si finalmente hay salida sin acuerdo».

Unidas Podemos

La coalición Unidas Podemos, que lidera Pablo Iglesias, no recoge ni una sola medida sobre el Brexit en su programa electoral; es más, ni siquiera alude a este proceso en el mismo.

Ciudadanos

Sí se detiene en este asunto la formación de Albert Rivera, aunque de una manera genérica. Ciudadanos recoge este asunto en su programa electoral, denominado ‘Nuestro compromiso con los españoles’, en concreto en en el capítulo 14, titulado «Una España líder en una Europa más unida»: «Dispondremos los preparativos necesarios para afrontar los efectos del Brexit en nuestro país. En España residen más de 300.000 británicos, mientras que en Reino Unido viven 180.000 españoles. Garantizaremos una transición ordenada que aminore los efectos negativos del Brexit, sobre todo si se produce sin acuerdo, y los derechos de los españoles que viven en territorio británico».

Javier Cano, candidato número dos de esta formación por la provincia de Cádiz, asegura que el programa electoral es una declaración de intenciones y que resulta imposible recogerlo todo en el mismo.

Cano critica duramente al Gobierno de Sánchez por no «haber aprovechado la posición privilegiada que le otorgó la UE respecto a Gibraltar».

En este sentido, destaca que Cs no renuncia a la soberanía de Gibraltar pero que no está «por forzar una situación que lleve a un estado de deterioro de los campogibraltareños».

Cs defiende un plan integral de inversiones en el Campo de Gibraltar para reducir la dependencia que tiene esta comarca del Peñón.

Vox

En cuanto a VOX, el partido que encabeza Santiago Abascal, el Brexit no existe. No hay una sola línea de su programa electoral, denominado ‘100 medidas para España viva’, dedicada a este asunto.

Sí se refiere a Gibraltar. Lo hace en la tercera página de su programa y en el capítulo titulado «España, unidad y soberanía». «Intensidad y determinación en las acciones diplomáticas para la devolución de Gibraltar, y el desmantelamiento de las redes de piratería, narcotráfico, contrabando y blanqueo de capitales que se extienden desde la colonia».