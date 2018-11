Susana Díaz, sobre Marchena: «la confusión» del Partido Popular entre poderes «hace daño» al país «No es normal que se proponga a una persona sin ni siquiera consultarle», ha dicho la presidenta sobre la renuncia del juez a presidir el Consejo General del Poder Judicial

La presidenta de la Junta de Andalucía y candidata del PSOE-A a la reelección, Susana Díaz, ha manifestado, tras la renuncia de Manuel Marchena a presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que no es normal es que «se proponga a una persona si no le han preguntado ni consultado». Además, ha señalado que la «confusión» del PP «entre el poder legislativo y judicial» es algo que «hace daño» a España y a la democracia.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Díaz ha sido preguntada por la renuncia de Marchena, el candidato pactado por el Gobierno y el PP para presidir el CGPJ, para presidir dicho órgano de gobierno de jueces. «A lo que no doy crédito es que se proponga una persona si no le han preguntado porque visto su comunicado da la impresión de que no le han preguntado», ha explicado.

Por otro lado, sobre los mensajes del portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, acerca del pacto con el PSOE y Podemos sobre los nombramientos del CGPJ, la candidata socialista ha dicho que esto es «jactarse» y lo que es «evidente» es que la «confusión» entre el poder legislativo y el poder judicial que tiene, a su juicio, Cosidó, «no es un buen elemento» para la democracia.

«Este tipo de cosas debilitan las instituciones y creo que hacen un daño terrible a nuestro país y a nuestro Estado de Derecho», ha resumido la actual jefa del Ejectuvo andaluz.