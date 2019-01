Juanma Moreno «Susana Díaz no me ha llamado, no ha asumido el cambio» Cerca de su investidura Juanma Moreno Bonilla no ha recibido directamente ningún documento del Gobierno en funciones

A pocos días de su investidura como presidente, Juanma Moreno no ha recibido directamente ningún documento del Gobierno en funciones.

¿Cuántas veces ha hablado con Susana Díaz desde el 2 de diciembre?

Hace cuarenta días casi de que los andaluces dijeron en las urnas que querían un cambio y en todo ese tiempo no he tenido ninguna comunicación con el PSOE. Ni la presidenta en funciones me ha llamado ni nadie del Consejo de Gobierno en funciones. Eso significa que no han asumido la derrota en términos electorales ni el cambio político. Y significa que no vamos a tener un traspaso de poderes ejemplar. Lo habrá, pero desde luego ejemplar no va a ser. El miércoles seré investido y a tres días no existe comunicación. A estas alturas debería tener la información esencial para tomar decisiones.

Díaz cree que el suyo será un gobierno interino y que ella volverá muy pronto a gobernar. ¿Qué le parece?

Creo que la señora Díaz va a cometer un nuevo error. A pesar del respeto que le tengo, como a todos los dirigentes políticos y especialmente por haber sido presidenta de la Junta, con lo que ello supone de sufrimiento en el ámbito personal, tengo que decir con claridad que no ha actuado como una presidenta. Ha actuado desde la distancia y la soberbia y esa soberbia que ha mantenido en el poder ha hecho mucho daño a Andalucía y a ella como candidata. Creo que comete un error no reconociendo que la mayoría de los andaluces quieren cambio. Ya se han acabado los años de prepotencia y de impunidad del socialismo en Andalucía. Y le digo una cosa: No van a volver en muchos años.

El Gobierno en funciones ha multiplicado en los últimos meses procesos de nombramniento por libre designación sobre todo en Sanidad y Educación. ¿Habrá limpia por el nuevo Gobierno?

Aquí tienen que estar tranquilos todos los funcionarios. Tenemos grandes empleados públicos. Tranquilos y esperanzados. Los que no pueden estar tranquilos son aquellos que han buscado acomodo sin merecerlo al calor del PSOE. Todos esos deben estar intranquilos porque este gobierno va a remover esos obstáculos y va a cambiar a quienes carecen del mérito para asumir esa responsabilidad.

¿Cuál será su primera medida?

Aprobar los mecanismos legislativos y presupuestarios para que de manera inminente se pueda bonificar el 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

¿Habrá independientes en su Gobierno?

Hasta que no sea investido presidente no hablaremos del Gobierno. Pero me gustaría que hubiera independientes. Eso depende de que esas personas quieran dar un paso adelante, y no siempre es fácil. La política se ha deteriorado mucho, no está de moda dar el paso a lo público y hay personas de reconocido prestigio que tienen que dejar muchas cosas atrás para dar ese paso. Intentaré tirar la caña a alguna de esas personas tanto para el primer nivel como para los secundarios, que son fundamentales.

¿Busca algún perfil en especial?

Busco a gente con muchas ganas e ilusión. Se va a trabajar mucho y duro. Que tengan experiencia en la gestión, en ayuntamientos, Gobierno de la nación… personas que sean honestas y transparentes.

¿Cree que alguien que no sea dirigente del PSOE conoce de verdad la estructura de la Junta?

Mire, en cuatro años que llevo haciendo oposición en el Parlamento y a día de hoy como líder de la oposición no he sido capaz por más que lo he solicitado de tener las estructuras concretas y el organigrama completo de muchas fundaciones y empresas públicas. Vamos a entrar sin conocer exactamente cómo son esas estructuras, quienes la componen, quienes los nombraron... y eso va a ser un elemento distorsionador.

Mucha gente piensa que ni el PP y menos Cs tienen gente para tanto empleo en la Junta…

En el PP llevamos 40 años de servicio a España y Andalucía. Nosotros tenemos un enorme capital humano con experiencia de gestión. Esa es la garantía, tenemos cuadros suficientes. Además ese ingente número de puestos que suponemos hay lo vamos a reducir de manera drástica. A partir de ahí vamos a buscar a los mejores y vamos a dar protagonismo a los funcionarios, a esos trabajadores públicos que por mérito y capacidad se han sacado unas oposiciones, que tiene ilusión y motivación y han sido apagados hasta ahora por la excesiva politización del entorno. Vamos a sacar ese talento que estaba oculto bajo varias capas de políticos de segunda.

¿Qué volúmen de ahorro han cuantificado en la reducción del aparato administrativo?

Como no tenemos información de rigor no podemos hacer esa estimación. Habrá ahorro y sobre todo de gasto superfluo. Y se destinará a los objetivos claves del gobierno: a una política transversal de empleo y de mejora de los servicios públicos, a partir de la regeneración de la vida pública, la transparencia y la ejemplaridad.

¿Cuándo habrá presupuesto?

Siendo realista no antes del mes de julio.

¿Entre sus primeras notas de agenda estará llamar a la ministra María Jesús Montero para recordarle que el Estado le debe a los andaluces 4.000 millones de euros?

Sí, a ella y a Sánchez, para recordarles los compromisos del PSOE. Tenemos la hemeroteca cargada de reclamaciones de la que fuera consejera de una financiación justa para Andalucía, que el propio Gobierno andaluz y el Parlamento cifraron en 4.000 millones. Espero que de manera inminente facilite esos recursos para Andalucía.

¿Le parece que la ministra está deseando ser su más directa interlocutora?

Será el PSOE el que tenga que resolver sus interlocuciones y liderazgos internos.