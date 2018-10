Susana Díaz, este sábado en el Comité Director del PSOE andaluz - EUROPA PRESS

CAMPAÑA Susana Díaz bromea en el comité del PSOE andaluz: «Estos años me he dejado la piel e incluso los kilos» Centra sus críticas en los líderes del PP y Ciudadanos: «No vamos a tolerar que riñan a los andaluces porque no les votan»