El Servicio Andaluz de Salud publica la lista de aprobados de las oposiciones de Auxiliar Administrativo

La Junta de Andalucía ha publicado este miércoles la lista provisional de aspirantes que han aprobado las oposiciones para auxiliar administrativo dependiente del Servicio Andaluz de Salud, según consta en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Así, en dicha resolución, la administración andaluza pone en conocimiento de quienes participaron en el proceso los nombres de los admitidos y excluidos en estas oposiciones.

«De conformidad con lo establecido en la base 9 del Anexo I de la Resolución de 13 de abril de 2015, por la que se convoca concurso oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Auxiliar Administrativo/a dependientes del Servicio Andaluz de Salud», la Consejería de Salud ha publicado este miércoles la baremación de quienes han conseguido una plaza de auxiliar administrativo. Así, según el listado (que se puede consultar en este enlace), 93 aspirantes han superado el concurso oposición con notas que van desde 139,967 a 159,179 puntos.

Quienes no han superado el concurso oposición son 568 personas, a los que hay que sumar quienes han sido excluidos del proceso, que suman otros 92 aspirantes. Entre las causas para quedar fuera de estas oposiciones del SAS están el que el aspirante no presentase la documentación en plazo, que se hubiese superado la fase de oposición pero no participe en la fase de concurso, desistimiento, fallecimiento, que no acredite la edad mínima exigida, la nacionalidad, que supere la edad de jubilación, que tenga estatus de personal estatutario fijo en la categoría a la que se presenta o no tenga la titulación exigida.

Plazas de promoción interna

Además de las oposiciones de acceso libre, el BOJA de este miércoles recoge también la lista de opositores que han aprobado en el caso de las plazas reservadas para promoción interna para el cuerpo de auxiliares administrativos. En este caso hay 60 personas que han aprobado las oposiciones, 93 que no las han superado y 10 que han sido excluidas del proceso.