Sanidad Salud acusa a su propia informática de confundir con las listas de espera La consejera en funciones Marina Álvarez afirma que el retraso en la publicación es por un problema informático del programa

«No es que no queramos no ser transparentes, sino porque existen problemas con el programa que está gestionando esa demoras». Así se ha excusado este jueves la consejera de Salud en funciones, Marina Álvarez, respecto a la demora en las listas de espera de las pruebas diagnósticas. Álvarez ha explicado que el sistema informático «está confundiendo los pacientes que son de primera cita con los de revisión». Desde la Junta de Andalucía están convencidos de que los datos ofrecidos por la máquina no son correctos y por eso no han sido publicados.

Un año y medio, ese es el retraso que ha tenido la Junta de Andalucía en actualizar los datos de las listas de espera sanitarias. El pasado 28 de diciembre, subieron a la web de la Consejería el documento a fecha de junio de 2018. Pese a que se deben publicar en junio y diciembre de cada año, hace al menos dos años que tan solo se publican en el mes estival, cuando se debe entregar al Gobierno central para que se haga una comparativa a nivel estatal.

Pese a este error, desde el Ejecutivo liderado por Susana Díaz aseguran que «se está haciendo un esfuerzo muy importante para aumentar la actividad» en las áreas, poniendo de manifiesto las nuevas dotaciones otorgadas recientemente a hospitales como el Virgen de la Victoria de Málaga.

La consejera se ha apoyado en los últimos datos publicados -junio de 2018- para resaltar las cifras de la comunidad autónoma, que se encuentra la tercera a nivel nacional respecto a pacientes a la espera de una intervención quirúrgica, tan solo por detrás de País Vasco y Madrid. «Andalucía se sitúa en un 8,15 por cada 1.000 habitantes, mientras que en el resto de comunidades esta tasa está sobre un 12,9» ha recordado Álvarez.

Estos datos suponen que el 11 por ciento del total de pacientes que están en lista de espera para operarse son andaluces, cuando la población de la región supone el 18 por ciento de los españoles. «Una situación razonable y de buen sentido para nuestra comunidad» ha reseñado la consejera en funciones, quien ha asistido a Málaga para presentar el Plan Funcional del tercer hospital de la capital costasoleña.

En esta línea, Álvarez ha querido poner de manifiesto que Andalucía tiene una demora media para procedimientos incluidos en los decretos de garantía de 73 días, 20 menos que en el resto de regiones. Mientras que el número de pacientes fuera de decreto también posicionan a la región andaluza en buen lugar, pues «nuestra comunidad tiene un 6,2 aproximadamente, y el resto un 12,9».

Una situación que, dentro del PSOE, consideran «buena», aunque son conscientes que aún hay «muchos aspectos que mejorar», marcando como objetivo superar estos resultados. Para que la meta sea algún día sea una realidad, «todos los hospitales,en función de su situación, están trabajando con planes para mejorar».