Residencias blindadas y 2.500 enfermeros para la vuelta al cole

Las residencias de ancianos y centros sociosanitarios de Andalucía se blindan para que no entre el coronavirus. La Junta es consciente de que los geriátricos son el flanco más vulnerable para la pandemia y ha establecido nuevas medidas de control en los ingresos, las salidas y las visitas. No el único blindaje. De cara al inicio del curso escolar más incierto a partir del 9 de septiembre, ha dispuesto que 2.500 profesionales de enfermería «estarán en permanente contacto» con los coordinadores Covid de cada colegio para prestarles asesoramiento y activar los protocolos que correspondan ante cualquier incidencia. El Gobierno andaluz trata de contrarrestar así las dudas que han mostrado algunas asociaciones de padres y madres hacia el regreso a las aulas, que han amenazado con movilizarse e incluso no llevar a sus hijos a a la escuela si no se les garantiza una vuelta al cole «segura».

En lo que respecta a las residencias, centros de día y de participación activa, el comité de expertos del Gobierno andaluz, que se reunió ayer para hacer su tercera evaluación de las restricciones adoptadas, aprobó nuevas medidas que van desde la realización de pruebas PCR a todo nuevo ingreso o residente que regrese tras más de diez días fuera del centro.

Suspender las visitas

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, anunció ayer que en los geriátricos «se van a suspender las visitas, los paseos, las vacaciones y otras salidas si hay un positivo en los 28 días desde el último diagnóstico o tres casos en sospecha». Todo nuevo ingresado o residente que vuelva deberá guardar cuarentena 14 días, durante los cuales estará bajo vigilancia.

Se han localizado contagios en catorce residencias, según detalló el consejero de Salud y Familias de la Junta, el médico Jesús Aguirre. El «vector principal» de contagio son los propios empleados, por lo que en los próximos días se publicará la orden para los nuevos ingresos.

Esta misma medida se tomará en el caso de los nuevos profesionales que se incorporen a los centros y para aquellos que regresen tras un periodo superior a ese intervalo.

Las salidas voluntarias se permitirán cuando la persona no tenga síntomas, tenga una prueba PCR con resultado negativo o un test de anticuerpos positivo, y con el compromiso de quedar en vigilancia en el domicilio familiar durante catorce días. En cuanto a las visitas, se suspenderán las visitas en aquellos centros donde exista al menos un caso confirmado de Covid-19 entre los residentes y/o los trabajadores hasta 28 días desde último diagnóstico, así como si hay más de tres casos en sospecha hasta conocer resultado negativo de las pruebas PCR.

Los paseos estarán vetados en aquellos centros donde exista al menos un caso confirmado de Covid-19 entre los residentes y/o los trabajadores hasta 28 días desde último diagnóstico, así como si hay más de tres casos en sospecha hasta conocer resultado negativo de las pruebas. Estas medidas de «blindaje» se producen el mismo día que la parlamentaria socialista María José Sánchez Rubio ha criticado que no se están tomando medidas efectivas para evitar los efectos de la pandemia en estos centros.

Vía directa en colegios

En los colegios, el Gobierno andaluz aprobó activar a 2.500 enfermeros de gestión de salud que servirán de enlace o referencia para «guiar, asesorar o actuar» en todo lo que necesiten los coordinadores de los centros escolares, que tendrán a su disposición un teléfono directo con ellos. Bendodo destacó que «Andalucía está preparada para la vuelta al colegio» de forma presencial. La educación «es una cuestión de estado» y que no puede «entender de ideologías o batallas, y mucho menos batallitas», advirtió.

