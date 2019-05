Andalucía El PSOE se queda solo y no apoya el fin del aforamiento de los diputados El Parlamento inicia la necesaria reforma del Estatuto de Autonomía para eliminar los aforamientos

El pleno del Parlamento andaluz ha iniciado los trámites para reformar el Estatuto de Autonomía y suprimir los aforamientos de los diputados y el Consejo de Gobierno tal y como han planteado PP y Ciudadanos quienes han contado con el respaldo deAdelante Andalucía y Vox y la abstención del PSOE, el único grupo que no ha votado a favor de esta propuesta.

Cuando entre en vigor, lo que no sucederá de manera inminente ya que esta reforma tiene una larga tramitación y debe ser aprobada no sólo en el Parlamento andaluz sino tambien en las Cortes Generales, los diputados andaluces, los consejeros y el presidente de la Junta tendrán que rendir cuentas ante los tribunales ordinarios de Justicia y no ante el TSJA o el Supremo como sucede ahora.

El portavoz de Ciudadanos, Sergio Romero, ha mostrado su «orgullo por defender esta iniciativa, una obligación moral con los andaluces y que debía estar aprobada hace tres años», ya que figuraba en el pacto de investidura con el PSOE en la pasada legislatura, que Ciudadanos rompió precisamente por este incumplimiento.

Romero se ha preguntado si el PSOE «tiene miedo por suprimir este privilegio. Es modificar cuatro artículos y se llama democracia». Según sus palabras, «Andalucía ha esperado mucho tiempo, el momento de regenerarse es hoy».

Por su parte, el diputado del PP Toni Marín ha corroborado las palabras del portavoz de Ciudadanos, «esta reforma no es la panacea para solucionar la corrupción, pero puede serlo si se suma a otras medidas de regeneración que ya se están poniendo en marcha».

Las palabras más duras han sido las de Mario Jiménez, portavoz del PSOE y cuya formación se ha abstenido porque aboga por una reforma «profunda y pausada» del Estatuto de Autonomía que, a su juicio, «es sagrado y necesita del acuerdo de todos y no como están haciendo PP y Ciudadanos de monopolizar la reforma, lo que no ha ocurrido jamás».

Sus principales críticas se han centrado en Adelante Andalucía, «¿les parece razonable votar con una fuerza política que quiere acabar con el Estatuto y la autonomía andaluza?».

Ángeles Aguilera, de Adelante Andalucía, ha defendido su voto argumentando que su grupo es «demócrata», si bien ha calificado la reforma como «de pacotilla, parcial e interesada, manoseando un Estatuto de Autonomía sin consenso y sin negociar».

Para Manuel Gavira, de Vox, la supresión de esta figura es «una oportunidad de reforzar la igualdad y ser iguales ante la ley es una aspiración que las sociedades avanzadas tienen que tener», por lo que ha asegurado que Vox «por coherencia, quiere ser como el resto de los andaluces».