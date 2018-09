LA SITUACIÓN POLÍTICA PP y Podemos denuncian un pacto de interés para adelantar las elecciones en Andalucía La próxima cita con las urnas en otoño no conviene por igual a todas las fuerzas políticas, beneficiando al PSOE y a Ciudadanos

Stella Benot

Sevilla Actualizado: 07/09/2018 07:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La fecha de las elecciones andaluzas sólo la puede fijar la presidenta Susana Díaz. Es una prerrogativa que tiene otorgada en el Estatuto de Autonomía y de la que, por cierto, sólo gozan los presidentes de comunidades históricas (Andalucía, Cataluña, País Vasco y Galicia). Pero el adelanto electoral es incuestionable y eso ha encendido las alarmas de todos los partidos políticos andaluces y también nacionales, ya que serán los primeros comicios del nuevo ciclo electoral y tras la moción de censura a Mariano Rajoy.

La ceremonia de la ruptura en la que están enredados el PSOEy Ciudadanos ha molestado sobremanera a los grupos de la oposición. No sólo porque denuncian que hay un «teatro» entre ambos —los memes se están multiplicando en las redes sociales— sino sobre todo porque son el PSOE y Ciudadanos los más beneficiados con el adelanto de las urnas.

En este escenario, los portavoces tanto del PP como de Podemos e IU tratan de hacerse oír denunciando que la ruptura y el distanciamiento entre Susana Díaz y Ciudadanos no es más que una pose que conviene a los intereses electorales de ambos. Ha llegado el momento de poner distancias para que los electores, sobre todo los que puede ganar Ciudadanos espoleados por lo que se está viviendo en Cataluña, no tengan dudas del proyecto político que eligen. «El pacto entre el PSOE y Cs no se ha roto. No es verdad. El pacto es el adelanto electoral» decía este jueves Teresa Rodríguez, la lideresa de Podemos en Andalucía.

Preparados o no

En público, Rodríguez aseguraba muy ufana que la confluencia «Adelante Andalucía» está preparada para enfrentarse a las urnas, «estamos en un buen momento, con muchas ilusiones». En privado, sin embargo, destacados responsables de esta confluencia reconocen que les venía mucho mejor que las elecciones se celebrasen en su fecha, en el mes de marzo. De hecho, la convocatoria electoral los puede coger sin candidato ya que los procesos internos de Podemos e IU necesitan de varias rondas de votaciones.

No es ningún secreto que al PP tampoco le interesa el adelanto electoral. Por eso lleva Juanma Moreno casi un año hablando de lo mismo. La situación del partido ahora es complicada sobre todo por las discrepancias internas precisamente en la zona oriental de Andalucía, donde el PP tenía su principal bastión. Las diferencias internas podrían pasar factura a los populares. Lo más positivo es el «efecto Casado» que ha rearmado a una buena parte del partido, por más que la dirección andaluza sea de la parte perdedora del Congreso Nacional.

El propio Pablo Casado se pronunciaba sobre la situación en Andalucía y la calificaba «de discusión de pareja». «El único partido que garantiza la alternancia a 40 años de socialismo en Andalucía es el PP. Nosotros nunca hemos pactado con el PSOE, no hemos aguantado las cifras del paro andaluz, el caso ERE y los incumplimientos de la política fiscal».

Precisamente Carmen Crespo, la portavoz parlamentaria del PP, pedía ayer a Albert Rivera que rectificase «para no ser coartada de la corrupción en Andalucía. Pido a Rivera que no sirva de trampolín a Susana Díaz y permita que se conozca la verdad sobre el gasto con tarjetas de la Junta en un club de alterne».

Susana Díaz no quiere correr ningún riesgo y que las urnas en Andalucía coincidan con las elecciones generales. En su reunión con Pedro Sánchez en el mes de julio, el presidente del Gobierno le planteó ese extremo y ella se negó. Su argumento es que quiere «un debate netamente andaluz, sin interferencias» pero la realidad es que teme que Sánchez le reste votos en lugar de sumárselos.

La oportunidad de convocar las elecciones cuanto antes está, además, en evitar dos asuntos espinosos: la comisión de investigación de la Faffe, que no se podrá llevar a cabo; y la separación de los pactos y acuerdos poselectorales de las municipales. Con las elecciones a finales de noviembre, la Presidencia de la Junta tendrá que negociarse de manera independiente. No habrá monedas de cambio.