PARLAMENTO El PP quiere llevar a Susana Díaz, Chaves, Griñán y «los puteros» altos cargos a la comisión de la Faffe

Antonio R. Vega

El PP y Podemos han pedido que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y sus antecesores en el cargo, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, comparezcan en la comisión del Parlamento andaluz que debe investigar la gestión de los fondos públicos que hizo la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, más conocida como Faffe, que creó el Gobierno andaluz en el año 2003 para formar a los desempleados de la comunidad. El PP quiere que declaren el 26 de octubre, el mismo día en que se celebra una reunión del Consejo de Ministros en Sevilla.

La portavoz del PP en la comisión de investigación, Teresa Ruiz Sillero, ha avanzado el plan de trabajo presentado este viernes por su grupo político para el grupo de trabajo. Ha adelantado que quiere que la presidenta de la Junta, Chaves, Griñán y el actual consejero de Empleo, Javier Carnero, abran la ronda de comparecencias el próximo 26 de octubre con idea de que el Pleno del Parlamento andaluz que debe aprobar el dictamen de la comisión se celebre antes del 29 de enero, poco antes de la disolución de la Cámara en el remoto caso de que la presidenta decidiera agotar la legislatura. La propuesta del PP tiene que ser votada por el resto de grupos políticos y plantean que bastaría con que dos grupos la apoyasen para que saliera adelante.

Ruiz-Sillero ha señalado que «tendrían que comparecer aquí esos hombres, los puteros que fueron al puticlub» Don Angelo y se ha referido también a ellos como «altos cargos de su partido (PSOE) que han gastado dinero público en un prostíbulo para explotar sexualmente a mujeres», lo que considera muy grave.

En la noche del 22 de marzo de 2010 y la madrugada del día siguiente, Fernando Villén, por entonces director de la extinta Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo (Faffe), realizó quince pagos con su tarjeta de representación en el citado prostíbulo. En menos seis horas -desde las 20.57 hasta las 2.43 horas- pagó un total de 14.737 euros.

Respecto a la comparecencia de Susana Díaz, Ruiz-Sillero lo ha justificado así: «La presidenta no se ha posicionado, jamás ha dicho nada. Una de las cuestiones muy graves es que con el dinero público de todos los andaluces altos cargos socialistas han gastado dinero público en un prostíbulo. Han utilizado dinero público para explotar sexualmente a mujeres y Díaz no ha dicho ni una sola palabra». Díaz era responsable del PSOE de Sevilla, partido al que pertenecían «muchos de los enchufados» que iban a leer los periódicos a su despacho de la Faffe, ha añadido.

En la primera ronda de comparecencias que propone el PP acudirían también Fernando Villén, exgerente de la Faffe, el principal sospechoso del uso presuntamente fraudulento de la tarjeta, Ana Vals, ex directora económica financiera de la fundación, así como el dueño del club de alterne Don Ángelo. Su lista incluye al exalcalde de Lebrija (Sevilla), Antonio Torres, que estuvo contratado «sin asistir durante once años» a la fundación, y el ex consejero de Empleo imputado en el caso de los ERE, Antonio Fernández.

Podemos también quiere que declaren los presidentes autonómicos y «todas aquellas personas que nos puedan ayudar a aclarar si era una práctica habitual y esclarecernos cuánto dinero público se gastaban esos usuarios de estos servicios» y no descartan llamar a declarar a las trabajadoras y trabajadores del club de alterne, propuesta esta última que no apoya el PP.

Según ha declarado el diputado de la formación morada, Jesús Romero, ha acortado los plazos al objeto de agilizar la comisión, de modo que las comparecencias empiecen el 29 de octubre. El PP propone que arranquen tres días antes. A juicio de Romero, los presidentes autonómicos son responsables de la gestión irregular de la Faffe porque «no han puesto remedio y las medidas de transparencia necesarias» para que esto no vuelva a pasar.

Desde el PSOE, el diputado Juan Latorre, ha mostrado su rechazo rotundo a que comparezca la presidenta Susana Díaz y ha dejado en el aire si apoyará que acudan a la comisión sus antecesores al frente del Gobierno andaluz. «Todo el mundo sabe que no tiene nada que aportar a esta comisión», ha señalado.

Latorre ha focalizado sus críticas en los líderes del PP y Podemos, Juanma Moreno y Teresa Rodríguez, respectivamente, a los que ha calificado de «pareja de perdedores» y los ha acusado de «intentar adulterar la comisión» con «el único objetivo de desgastar la imagen de la presidenta y hacer daño al Gobierno andaluz» de cara a las elecciones autonómicas que podrían adelantarse al 2 de diciembre próximo. De confirmarse este anticipo electoral, la comisión de investigación dejaría de funcionar.

El plan de trabajo propuesto por el PSOE no espefica la fecha de inicio de las comparecencias. Propone que los grupos políticos hagan llegar a la presidenta de la comisión, Marisa Bustinduy (PSOE) sus peticiones de documentación el 19 de octubre como fecha límite y que el 2 de noviembre se proponga la lista de comparecientes, de los que no ha querido adelantar nombres.