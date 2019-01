Negociaciones para el Gobierno del cambio El PP pide sacar la violencia machista del debate y Cs advierte a Vox que si bloquea el cambio, «tendrá que explicarlo» Juanma Moreno y Juan Marín retoman esta tarde las negociaciones sobre la estructura del Gobierno

Las palabras y la postura de Vox sobre la Violencia de Género no van a bloquear el nuevo Gobierno en Andalucía. Esa es la postura tanto del PP como de Ciudadanos tras la polémica generada por la formación más a la derecha del arco parlamentario.

Precisamente, además, en una jornada como la de este jueves en la que una mujer ha sido asesinada por su pareja en Cantabria, suceso al que se han referido tanto la secretaria general del PP andaluz, Loles López, como el líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín.

La dirigente del PP mantenía el mismo discurso de Pablo Casado y pedía «sacar la violencia de género de la contienda política. El PP condena todo tipo de violencia y la violencia de género es una realidad, una lacra. Tenemos que defender la unidad de todos los partidos en ese sentido».

Además de estas palabras, Loles López explicaba que el PP está dispuesto a negociar «con todas las fuerzas políticas», al tiempo que señalaba que no le ha llegado el decálogo que, según asegura Vox, considera imprescindible que firmen PP y Cs para apoyar la investidura de Juanma Moreno.

«No nos ha llegado pero estoy segura de que cuando Vox se lea el acuerdo firmado entre el PP y Ciudadanos, muchas cosas le van a parecer bien. ¿O no le va a gustar que haya más transparencia, menos grasa política, menor burocracia, bajada de impuestos?».

Marín, más duro

El líder de Ciudadanos se mostró más duro con Vox y achacó sus palabras sobre las leyes de violencia de género a su bisoñez. «Vox no ha aterrizado en las instituciones y no conoce el Parlamento por lo que no sabe que cualquier modificación legislativa necesita de mayorías, así que sus palabras están fuera de lugar».

Juan Marín también defendió la importancia del acuerdo programático, «entre el PP y Ciudadanos que cumple el gran objetivo del cambio. Hay que mirar por el interés de los andaluces y no por unas siglas que es a lo que hemos venido, a poner a los ciudadanos en el centro de las decisiones. Si seguimos poniendo al partido político, ¿qué cambio hemos hecho?».

«Ciudadanos no está en las trincheras, sino en las mesas negociando. Si otros están en las trincheras o los sondeos, allá ellos. Nosotros hacemos nuestro trabajo con seriedad por lo que si hay que ir a nuevas elecciones no será responsabilidad de los que queremos el cambio. Si Vox va en esta línea, Cs lo va a tener de frente».

«Si Vox decide bloquear el Parlamento o que haya nuevas elecciones tendrá que explicarle no sólo a los 400.000 andaluces que los han votado, sino a los 8,5 millones de andaluces por qué bloquea el cambio. Desde luego, Vox no va a condicionar la posición de Ciudadanos que es negociar un acuerdo para un Gobierno con 47 escaños».

En este sentido, en la tarde de este mismo jueves, Juanma Moreno y Juan Marín volverán a sentarse a negociar el futuro Gobierno andaluz, centrados ahora en la distribución de su estructura. Está previsto que este acuerdo se cierre en torno al martes o el miércoles de la semana que viene, una vez que pasen los Reyes Magos.