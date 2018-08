Oposiciones en Andalucía «¿Por qué plantean despedir a funcionarios y no a los miles de enchufados de agencias y chiringuitos?» Los sindicatos reaccionan ante el informe de la reunión en el IAAP para analizar cómo cambiar el acceso a la función pública

Los sindicatos rechazan de manera rotundamente las propuestas que los expertos convocados por la Junta de Andalucía a través del Instituto Andaluz de la Administración Pública (IAAP) hicieron sobre la reforma de las oposiciones en Andalucía. Ni privatización del proceso, ni despidos de funcionarios ni medición de la productividad.

El más vehemente a la hora de atacar estas ideas es el presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), Carlos Sánchez, que se pregunta porqué la Junta quiere despedir funcionarios «y no a los miles de enchufados que campana sus anchas por las agencias y demás chiringuitos. Por no hablar de los que están "mano sobre mano"...»

Al SAF le resulta especialmente insultante que en la reunión con los expertos se les dijese a los sindicatos que había que atraer talento a la administración. «Es obsceno. ¿Es que no hay talento actualmente en la administración? Es un insulto a los funcionarios». Para Sánchez, donde falta talento es «en los directivos de la administración»donde priva la cuota de partido».

Para este sindicato, Andalucía tiene un ejemplo «de manual» sobre enchufes en la administración puesto que «sus agencias públicas se han convertido en agencias de colocación para el partido gobernante». Sánchez cree que «ese es el tipo de administración que quieren, personal contratado al servicio del partido».

Aunque desde SAF no comparten lo propuesto, sí están abiertos a negociar. «A cambiar todo lo que sea mejorable, siempre. Pero a cambiar lo que funciona con la única excusa de que es antiguo, no, eso no tiene sentido». Y advierte: «Sabemos que vienen cambios. Más pronto que tarde habrá un examen de idiomas en las oposiciones andaluzas».

«No es normal que nos encontremos con esto»

Para el responsable de Administración Pública de CC.OO-A, Francisco Fernández, las ideas presentadas de privatización, despidos y productividad (entre otras) no son de su agrado. «No las suscribimos», resume. «Solo hemos tenido dos reuniones de este grupo de trabajo. Nos sentamos en julio primero y no es normal que luego ya en julio nos encontremos con esto», explica.

Fernández se muestra especialmente combativo con la propuesta de la privatización del proceso de oposiciones: «Todo lo que sea privatización o liberalización, estamos en contra». Y más aún con la medición de productividad de los funcionarios andaluces: «Es complicadísimo medir eso en el sector público. ¿Qué mides? Eso es muy difícil. Desde CC.OO defienden que «no hay que hacer experimentos cuando la tasa de temporalidad es excesiva y estamos e medio de un proceso para estabiilzar las plantillas». «Los experimentos -indica- con gaseosa. Estamos del empleo de la gente».

«Es una barbaridad»

La responsable de UGT-A para asuntos de la administración, Esperanza Morales entiende que las recomendaciones de los expertos a la Junta para la reforma de las oposiciones en Andalucía «está mal planteado». Morales cree que el contenido del informe «es una barbaridad y no estamos de acuerdo». Desde UGT defienden «la igualdad, el mérito y la capacidad» para el acceso a la función pública y no exámenes que no cumplan esos criterios.

Igualmente en desacuerdo se muestran en Csif, otro sindicato que estuvo presente en la reunión con los expertos convocados por la Junta, que critica la subjetividad del documento que se elaboró a partir de la jornada en la sede del IAAP y la confusión de términos como el de directivos en la función pública.