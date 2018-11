Gibraltar Pedro Sánchez afea a Theresa May que no reconozca a lo que ha renunciado con el Brexit El presidente del Gobierno defiende la postura de España para garantizar los derechos de los españoles que trabajan en Reino Unido

J.J. Madueño

@JJMadueno Marbella Actualizado: 27/11/2018 21:40h

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido al fin a acompañar a Susana Díaz en un mitin por la campaña de las elecciones andaluzas del día 2 de diciembre. Ha sido este martes en Marbella, donde se ha acordado de la negociación del Brexit y ha cargado contra el gobierno británico, al igual que contra los líderes de Ciudadanos, Albert Rivera, y el Partido Popular, Pablo Casado. «Entiendo que a Theresa May le duela reconocer que es a lo que ha tenido que renunciar con el Brexit», ha apuntado Pedro Sánchez sobre las palabras de May en las que defendía el acuerdo logrado por Reino Unido diciendo que «España no ha conseguido lo que quería». Esto era la modificación del artículo 184 del Tratado.

Las afirmaciones de Sánchez llegan tras conocerse también la carta del Gobierno británico, adelantada en exclusiva por ABC, en la que Reino Unido asegura que no entrará en negociaciones sobre la soberanía de Gibraltar. El Ejecutivo de May expresa que seguirá defendiendo los intereses de la colonia en las futuras negociaciones con la Unión Europea, a pesar de lo que se haya dicho en los documentos que acompañan al Tratado de Retirada firmado por Londres.

El embajador británico ante la UE, Tim Barrow, envió una segunda carta al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y al de la Comisión, Jean-Claude Juncker, en la que desmiente con rotundidad las proclamas triunfalistas del presidente del Gobierno español.

Ante esto, Sánchez señala que «España gana» con el acuerdo y carga contra la oposición en el Congreso. «Lo que no puedo entender es que sean Casado y Rivera», dijo sobre las críticas llegadas desde ambos líderes de la oposición, a los que apuntó que «el Gobierno ha defendido los intereses de los trabajadores del campo de Gibraltar»

Asimismo, defendió el anexo al Tratado de Retirada, que no tiene valor jurídico, como la manera de «garantizar los derechos de nuestros hijos emigrados en el Reino Unido». Tras lo cual explicó que es un acuerdo para «dar seguridad a los británicos que disfrutan de las costas andaluza». Lo posicionó como un acuerdo futuro con Gran Bretaña «para defender nuestros intereses y para estar pertrechados antes la salida de Reino Unido».

Ante ello, están las palabras de Barrow en la misiva recogida en ABC. «No hay ninguna duda sobre la soberanía británica sobre Gibraltar, incluyendo las aguas territoriales de Gibraltar». La carta afirma que la colonia está incluida entre los territorios cuya política exterior corresponde al Reino Unido, por lo que Londres seguirá negociando «unas apropiadas y beneficiosas relaciones con la Unión Europea».