Pablo Casado: «Nos da igual cuando sean las elecciones en Andalucía, aquí tienen un partido que lo que quiere es ayudar» Juanma Moreno acusa a Susana Díaz de generar incertidumbre en lo económico y lo político

Stella Benot

Sevilla Actualizado: 05/10/2018 16:23h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Casado visita la empresa Ybarra de Dos Hermanas tras su reciente inauguración

El presidente del PP, Pablo Casado, ha sido muy claro en la mañana de este viernes en Sevilla, «no estamos en época electoral y nos da igual cuando sean las elecciones andaluzas. Tienen a su disposición un partido político que lo que quiere es ayudar, no incordiar y no intervenir en sus vidas. Valoramos el esfuerzo que hacen en contratar a personas; este es el partido que más cree en esta tierra».

Así se ha pronunciado en el foro de la Fundación Cámara de Sevilla que se ha desarrollado con presencia de numerosos empresarios andaluces, además de una nutrida representación del PP tanto a nivel nacional como regional y provincial. Casado ha pronunciado un discurso claramente económico dirigido a garantizar la seguridad y la certidumbre a los empresarios. «Somos el partido de los que madrugan», ha dicho, al tiempo que ha alabado la labor de los empresarios que son los que propician el crecimiento económico.

El líder del PP nacional, que ha sido presentado por el presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido que el PP es el partido que apoya el Estado del Bienestar. «Juanma Moreno fue secretario de Estado de Asuntos Sociales en el peor momento pero no recortó nada e hizo el plan de lucha contra la violencia de género más ambicioso».

Pablo Casado también ha visitado este viernes la nueva fábrica de Ybarra en Dos Hermanas y allí dejó claro que su partido «nunca ha pactado ni pactar con el PSOE andaluz tras las próximas elecciones autonómicas, sean cuando sean, porque su objetivo es lograr un cambio en la Junta 40 años después. Reto a Ciudadanos a Podemos a aclarar sus preferencias porque me temo que no pueden decir lo mismo».

Pactos

El presidente nacional del PP quiso dejar claro que en el PP «estamos por el cambio en la Junta 40 años después y me temo que, los demás partidos, ni Ciudadanos, ni Podemos ni PSOE, pueden decir lo mismo».

«Nosotros pactaremos con los partidos que defiendan una alternativa de Gobierno en la Junta, pero no con el PSOE», subrayó Casado, que ha vaticinado que el próximo presidente de la Junta será el candidato popular, Juanma Moreno.

Sobre la incertidumbre acerca de la fecha de las próximas elecciones autonómicas, el presidente del PP ha segurado que Susana Díaz «no puede pensar en ella misma, después en el PSOE y por último en los andaluces, de forma que toda la autonomía esté pendiente de las apetencias de la presidenta de la Junta».

«Esto cotiza en bolsa, es una seguridad jurídica y económica, los empresarios no saben si invertir este mes o el siguiente, en Valencia o en Portugal, porque no se saben quién va a gobernar esta autonomía», ha advertido Casado, que ha criticado que «no se hable de lo que realmente preocupa a los andaluces, como que hay alumnos que digan que tienen que estudiar en saunas porque no hay aire acondicionado, médicos que se manifiestan porque hay muchas listas de espera y no hay medios, las listas de paro peores de Europa o servicios sociales no bien gestionados pese a contar con 4.000 millones más de financiación».

Moreno derogará leyes

Por su parte, Juanma Moreno ha asegurado que cree «profundamente que Andalucía puede ser la locomotora de España» y ha asegurado que su objetivo es trabajar para ello. En este sentido, ha desgranado algunas de sus propuestas de Gobierno.

«Creo en la cultura empresarial y hay que eliminar la tremenda burocracia, la maraña administrativa. Por eso pretendo podar el marco legislativo, derogar todas las leyes que constituyan un freno al crecimiento económico, me da igual de la materia que sean. También haremos una revolución fiscal porque hay mucho gasto superfluo».