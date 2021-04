M. Moguer SEGUIR Sevilla Actualizado: 27/04/2021 21:10h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los andaluces podrán volver a moverse dentro de la comunidad libremente. Así lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien ha comparecido tras la reunión del comité de expertos que asesora al Gobierno andaluz en la gestión de la crisis del coronavirus.

La comunidad tenía la movilidad interprovincial cerrada desde el pasado 17 de enero, hace más de tres meses. Fue tras la Navidad, cuando las cifras se dispararon con la tercera ola de la pandemia, cuando el Ejecutivo andaluz decidió cerrar la movilidad entre las provincias.

La principal razón para tomar esta medida, se explicó entonces, fue la de evitar que las nuevas variantes del coronavirus -sobre todo la británica, que era ya dominante en provincias como Granada- se extendieran por el resto de Andalucía. Estas mutaciones, cabe destacar, son hasta un 70 por ciento más contagiosas, según explicaron desde la Junta.

Sin embargo, la buena evolución del proceso de vacunación, que ha ganado velocidad en las últimas semanas, sumado a que la cuarta ola -la más leve de cuantas se han registrado desde el inicio de la pandemia- parece haber superado su pico, ha hecho posible que Moreno anuncie la apertura de la movilidad entre provincias.

Donde no hay cambios es en el cierre de Andalucía. Esta medida, que también se adoptó tras la Navidad, supone que no se puede entrar ni salir de la comunidad sin causa justificada y documentada. Por ahora, y hasta el fin del estado de alarma, no es previsible que esto cambie.

Fin del estado de alarma

Esta relajación de la norma sobre los viajes llega solo unos días antes de que, el 9 de mayo y si no hay cambios de última hora, decaiga de forma definitiva el estado de alarma. El fin de este paraguas jurídico supone que las comunidades no podrán a partir de ese momento limitar los derechos fundamentales de forma general, según ha indicado el Gobierno andaluz en repetidas ocasiones, algo en lo que también se mostró de acuerdo el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río.

Así pues, a esta apertura de la movilidad se le sumará con casi total probabilidad el fin del toque de queda el próximo 9 de mayo así como las restricciones de reunión. Eso sí, los horarios comerciales y de hostelería sí que pueden seguir limitados puesto que es una potestad de las comunidades que no se ve afectada por el fin del estado de alarma.

Andalucía abre la movilidad entre provincias este jueves tras más de tres meses cerrados es un contenido original de ABC de Sevilla