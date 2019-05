Función Pública Nieto: «Si fuera por el PP ninguno de quien entró de manera irregular en la Faffe debería seguir en la administración» El portavoz del PP en el Parlamento asegura que no es ético «que quien entra por la puerta de atrás, con nocturnidad y alevosía mantenga los privilegios»

El portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, José Antonio Nieto, ha sido contundente al referise a los 1.600 trabajadores de la extinta Faffe que pasaron a formar parte del SAE de manera automática cuando se cerró la polémica fundación creada por el Gobierno del PSOE en el año 2011.

«Si fuera por el PP les puedo asegurar que ninguna de las personas que entraron de forma irregular (en la Faffe) deberían seguir ni en la fundación ni en ningún otro sitio de la administración», ha dicho.

«Hemos reclamado un informe de los servicios jurídicos y confío en que se encuentre una solución no sólo legal sino también ética porque no es ético que quienes entraron por la puerta de atrás, de forma irregular, con nocturnidad y alevosía, pueda mantenerse en un puesto de trabajo que tanto necesitan otras personas que llevan mucho tiempo preparándose y esforzándose y que no han tenido esos privilegios que el PSOE ha dado a algunas personas de su entorno».

Nieto ha reflexionado sobre «las decisiones disparatadas que se tomaron en el pasado y que tienen consencuencias en el futuro», sobre las personas que entraron «indebidamente en una fundación pública sin concurso de méritos y sin igualdad de condiciones con otras personas que no han entrado por la vía del enchufe».

Comisión de investigación

José Antonio Nieto ha presentado el listado de documentación que el PP va a reclamar en la comisión de investigación de la Faffe del Parlamento y que retomará sus trabajos el próximo martes 4 de junio.

Así, van a reclamar los expedientes subvencionados y los reintegros de los mismos, el control de los fondos y las cajas con dinero líquido que existía en la Faffe, las auditorías y los informes de liquidación, así como los contratos de alquiler y subarrendamientos de inmuebles.

«También queremos conocer la adjudicación de contratos y la subcontratación que hacía la Faffe porque aquí es donde estaba el entramado del mal uso de los fondos ya que entre 2008 y 2010 se gastaron 9,5 millones de euros», ha dicho José Antonio Nieto.

Finalmente, el PP quiere conocer el papel de la Faffe en el plan de formación de los trabajadores de Delphi, «porque hay un vínculo claro entre el clientelismo y enchufismo».