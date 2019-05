Oposiciones Miles de opositores de Enfermería al SAS, atrapados por una herramienta informática Los sindicatos denuncian que la aplicación donde pueden impugnar preguntas y registrar méritos no funciona correctamente

Las oposiciones de Enfemería están siendo un «caos». Así lo denuncian desde el sindicato de Enfermería Satse, que asegura que está recibiendo «cientos de quejas» de opositores que se presentaron a los exámenes. La culpa, aseguran desde el sindicato, es de la aplicación informática habilitada para las Ofertas de Empleo Público (OPE) en la que los aspirantes tienen que introducir sus méritos en la fase de concurso o alegar preguntas de los exámenes en la fase de oposición.

Según las denuncias de los opositores, el principal problema está en los más de 7.000 enfermeros que se presentaron a las los exámenes de las oposiciones del pasado 9 de junio y aprobaron esa primera prueba. Tras superar el examen, era el momento de presentar, vía telemática, los méritos que quieren que el tribunal les valore. El sistema -que se llama «Ventanilla Electrónica de la persona Candidata»- es lo que está dando problemas a los opositores, denuncian desde Satse.

Tal y como indican desde Satse, desde que el pasado 22 de abril se inició el plazo para aportar la documentación correspondiente a la fase de concurso de la OPE, «la VEC está continuamente bloqueada, se queda colgada, impide el acceso tras 3 ó 4 intentos, no permite adjuntar documentos o impide finalizar el proceso con la firma del mismo, son algunas de las principales quejas que está recibiendo el sindicato».

Los opositores temen, además, que cuando llegue el momento de meter los méritos la aplicación colapse y no les permita hacerlo antes de que acabe el plazo, el próximo 3 de junio. Estos retrasos , denuncian en Satse «provoca que miles de opositores se vean obligados a participar en nuevas convocatorias a pesar de haber aprobado alguna oposición no resuelta. Ello, sumado al nefasto funcionamiento de la herramienta informática VEC, provoca la desesperación y frustración entre los miles de afectados al no garantizarse la imprescindible agilidad que debe tener la resolución de cualquier oposición».

Esta plataforma sindical recuerda además que el problema no es nuevo -ya se ha denunciado en el pasado- y que, además, los aspirantes que se examinaron el pasado 12 de mayo podrían encontrarse en la misma situación de continuar el problema con la herramienta informática.