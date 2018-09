ANDALUCÍA Más de 10.000 cazadores se quedan sin montes por el «atasco» administrativo de la Junta de Andalucía Medio Ambiente mantiene sin adjudicar 100.000 hectáreas de caza en puertas de la veda

Los cazadores andaluces están preocupados. La veda de la caza menor se abre este 7 de octubre y la de caza mayor el día 13 de ese mismo mes y la Junta de Andalucía mantiene paralizada la concesión de en torno a 100.000 hectáreas para la actividad cinegética en toda la comunidad autónoma, la mitad de ellas en la provincia de Córdoba. El presidente de la Federación Andaluza de Caza, José María Mancheño, lamentó en declaraciones a ABC, que la Consejería de Medio Ambiente «se está demorando en el proceso de licitación de fincas y montes públicos que se emplean para la caza y que gestionan las sociedades de cazadores por un periodo de cinco años, un hecho que perjudica de un modo directo a unos diez mil cazadores de toda Andalucía».

Mancheño explicó que la Administración autonómica realiza las adjudicaciones de los montes y de las fincas a las organizaciones cinegéticas por un plazo de cinco años, «y los que tenían que renovarse para esta temporada todavía no se han resuelto, y eso que estamos en puertas de la apertura de la veda».

Las fincas y montes cuyo uso está a expensas de una decisión administrativa -la de otros no ha vencido en 2018 y por lo tanto no precisan aún de trámite alguna- operaron con normalidad durante la temporada pasada, pero su concesión ha caducado y sus beneficiarios han de renovarla: la Federación Andaluza de Caza argumenta que la Junta de Andalucía se ha atascado con los expedientes y no los saca a licitación. «El problema es que se ha retrasado mucho la firma de los pliegos técnicos para la adjudicación de los terrenos», precisó José María Mancheño.

«Esta situación, que reviste especial gravedad en la provincia de Córdoba, ha provocado que representantes de la Federación Andaluza de Caza y de once sociedades de cazadores cordobesas se reunieran este domingo en la localidad de Villaharta para analizar una situación, que podría acarrear su desaparición debido a la incertidumbre que ha creado la falta de adjudicación entre más de dos mil cazadores en Córdoba y de diez mil en toda la comunidad, que no están dispuestos a pagar sus cuotas sociales si no pueden desarrollar su actividad», puntualizó.

La alarma que ha corrido en el sector es importante. Así, la Federación Andaluza de Caza subraya que «al grave daño medioambiental que se produciría en los montes públicos como consecuencia de la desaparición de las labores de gestión, conservación y custodia de las sociedades, se añade un importante perjuicio económico». El colectivo agrega que «no en vano solo en la zona de Sierra Morena, en Córdoba, podrían perderse más de treinta puestos de trabajo directos relacionados con la guardería de los terrenos cinegéticos».

Por su parte, el secretario general de Asaja en Córdoba, Rafael Navas, mostró ayer la «preocupación» de la asociación de la que es portavoz por «la falta de gestión de la Administración regional en un tema que es tan importante para nuestra economía como la caza, y que además produce una serie de beneficios medioambientales que son indudables». Navas resaltó que además de los contratiempos evidentes para los aficionados «hay que tener en cuenta que la ausencia de la caza produce un exceso de carga ganadera», lo que lleva aparejado «un daño claro a la flora de las explotaciones».