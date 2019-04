Consejera de Fomento en Andalucía Marifrán Carazo: «Vox va a apoyar el presupuesto de Andalucía» «Su electorado ha votado cambio y además son conscientes de que este Gobierno está trabajando con seriedad y cumpliendo compromiso», opina la consejera

Marifrán Carazo está convencida de que Vox va a acabar apoyando los presupuestos andaluces porque, entiende, su negativa ante cuestiones como la Violencia de Género o la Ley de Memoria Histórica es «parte del juego electoral» ante la proximidad de los comicios generales, europeos y locales. «Su electorado ha votado cambio y además son conscientes de que este Gobierno está trabajando con seriedad y cumpliendo compromiso».

El órdago de los de Abascal de tumbar las cuentas del Ejecutivo andaluz y provocar elecciones anticipadas en la comunidad, piensa la consejera, es más estrategia electoral que realidad. Después de muchos años en la oposición, a esta política del PP aún se le nota la tendencia a disparar contra el PSOE y su gestión en cuanto tiene ocasión. Y le cuesta encontrar algo positivo que decir de los socialistas, que gobernaron Andalucía durante 36 años. «Es que en esta consejería son muchas cosas que se han hecho mal. Igual en otra podemos encontrar cosas positivas», indica.

Al final, algo reconoce: «En tantos años se han impulsado inversiones. Negar esa realidad es negar las cosas que se han hecho». Pero aún en lo positivo, matiza: «Eran momentos de vacas gordas, de presupuestos cuatro y cinco veces mayores que el actual. No se ha hecho lo suficiente». ¿Y algo bueno que decir de Susana Díaz? «Ha sido la peor presidenta que ha tenido nuestra comunidad autónoma. De hecho ha sido la presidenta que ha perdido. Ganando ha perdido y han sumado el resto de partidos políticos. Susana no ha querido estar aquí y desde el primer momento quería ser la candidata del PSOE a nivel nacional y se ha notado mucho» ¿Pero entonces no hay nada positivo que quiera decir de la expresidenta de la Junta? «Bueno, Susana Díaz, al menos de boquilla, ha demostrado que defiende la unidad de España. Y eso se lo tenemos que reconocer».