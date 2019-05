Entrevista María Pérez Naranjo: «El cambio digital en la Junta es posible antes de diez años» La responsable autonómica avanza un plan piloto para eliminar las comunicaciones en papel que extenderá a toda la Administración

El Gobierno andaluz ha encargado a María Pérez Naranjo (Sevilla, 1975) una tarea nada fácil: acabar con las pilas de folios y documentos en papel que casa día pasan por las manos de los empleados públicos de la Administración de 8,4 millones de habitantes.Esta licenciada en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad de Sevilla y funcionaria de carrera se muestra convencida de que dentro de diez años el papel habrá pasado a la historia. Eso sí, la directora general reconoce que queda mucho por hacer.

¿Cuánto gasta la Junta en papel?

Cualquier ciudadano que haya visitado recientemente cualquier oficina, delegación, juzgado, o cualquier otro centro administrativo de los gestionados por la Junta de Andalucía, puede concluir de un simple vistazo que el gasto en papel es mucho mayor del que debiera ser en un momento como el actual, en el que la digitalización permite prescindir de los tradicionales soportes físicos. La transformación digital va a generar los mayores ahorros económicos para el presupuesto público en los próximos años y es, además, un imperativo ecológico.

¿Qué van a hacer para ir sustituyendo el papel por el expediente digital? ¿Qué plazo se ha marcado para llegar al papel cero en la Junta?

Lograr en menos de una década una administración pública sin papel no es ninguna utopía, pero para ello hay que trabajar muy intensamente, porque queda mucho trabajo por hacer. Estos procesos de modernización no son inmediatos. Por ejemplo, la Agencia Tributaria inició el proyecto de declaración de la renta por Internet hace 20 años; ahora es ya obligatorio presentarla por esta vía. Estamos trabajando en un sistema que va a eliminar las comunicaciones en papel de forma ordenada. Vamos a iniciar un proyecto piloto en la Consejería de Hacienda, Industria y Energía para estudiar todos los flujos de papel que hay entre sus centros directivos para eliminarlos; esto será extrapolado a toda la administración. La transformación digital se apoya en las nuevas tecnologías, pero requiere un cambio radical en la mentalidad de los empleados públicos.

¿Qué operaciones puede hacer actualmente un usuario de forma telemática y qué otras gestiones quieren implantar?

Tenemos identificados más de 1.400 trámites en el Portal de la Junta de Andalucía, de los que más del 90% se pueden iniciar de forma telemática, pudiendo adjuntar la documentación pertinente. Sin embargo, estamos trabajando en la tramitación interna de extremo a extremo, cuyo resultado será lograr que los procesos actuales sean mucho más seguros y ágiles.

Para un usuario es muy desesperante tener que presentar los mismos documentos ante administraciones para pedir una ayuda o hacer cualquier gestión, cuando deberían estar interconectadas. ¿Cómo se puede simplificar esta burocracia?

Este uno de los proyectos que más facilitan la relación de los ciudadanos con la Administración. Debemos garantizar que los ciudadanos y las empresas no tengan que aportar documentos que ya obren en poder de la administración. Ya se permite que los ciudadanos no tengan que presentar la fotocopia del DNI o del certificado de empadronamiento al estar directamente conectados nuestros sistemas de información con las plataformas de la Dirección General de la Policía y el INE. Además de estos dos documentos, hay una veintena de certificados e información que ya no debemos exigir en papel a los ciudadanos y a las empresas porque podemos hacer la consulta de forma telemática. Es el caso de los datos de familia numerosa, títulos académicos, antecedentes penales, situación de desempleo... Tenemos que avanzar en esa línea de colaboración. Afortunadamente, la tecnología actual está ya madura para permitir la interoperabilidad entre las diferentes administraciones.

¿Cómo funciona la contratación electrónica?

Debemos apostar por la transparencia en todos los procedimientos, pero muy especialmente en la contratación. La Consejería ha iniciado un proyecto que culminará con la implantación de un sistema integral de relaciones electrónicas en materia de contratación con los agentes económicos.

¿Cómo van a fomentar que las empresas andaluzas opten por la transformación digital?

Sin duda, con un trabajo de equipo. La Consejería de Hacienda, en coordinación con la Consejería de Presidencia, tiene la obligación de liderar la Transformación Digital de la Junta. En paralelo, la Consejería de Economía debe fomentar la digitalización del tejido productivo. Si conseguimos que las empresas tecnológicas participen en proyectos que sean un éxito para la Junta y para los ciudadanos, estaremos capacitando a estas compañías para replicar estos modelos en el sector privado.