CASO MAGRUDIS El juzgado bloquea once cuentas corrientes de los hijos del gerente de Magrudis por el brote de la listeriosis Se han requisado seis vehículos de los responsables de Magrudis, uno de ellos un BMW a nombre de Sandro

El entramado empresarial de Magrudis, foco del mayor brote de listeriosis de España provocado por el consumo de carne mechada contaminada, contaba con hasta once cuentas corrientes y en ninguna de ellas figuraba como titular el considerado «cerebro» de la trama, José Antonio Marín Ponce.

El juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla ha bloqueado las once cuentas corrientes, cuyo saldo total no ha trascendido y que están a nombre de sus hijos, Sandro y Mario Marín Rodríguez, y de las empresas donde aparecen como administradores de derecho, aunque el verdadero dueño es el padre, Magrudis S.L. y Elaborados Cárnicos S.L.U., según ha revelado este viernes en una rueda de prensa el portavoz nacional de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, que ejerce la acusación particular y representa a 94 afectados por la intoxicación alimeentaria.

El gerente arrastraba deudas de sus negocios anteriores y anoche pasó su primera noche en la prisión, junto a su hijo mayor, Sandro Marín Rodríguez. Como habían pedido la Fiscalía y la asociación de consumidores Facua, la juez decretó un auto de prisión comunicada y sin fianza para ambos, después de prestar declaración, por la presunta comisión de un delito contra la salud pública en concurso con tres delitos de homicidio por imprudencia grave, dos delitos de lesiones al feto con resultado de aborto y varios delitos de lesiones por imprudencia grave.

Dentro de la investigación realizada a los «integrantes de una trama organizada» por orden de la juez Pilar Ordóñez, la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil ha rastreado los movimientos bancarios y los bienes de los presuntos responsables penales. Además del embargo de las cuentas, se han intervenido hasta seis vehículos, uno de ellos una furgoneta comercial y otros cinco turismos, entre los que destaca un BMW del modelo 520D propiedad de Sandro Marín y utilizado durante los registros desarrollados el pasado martes para trasladar como detenido a su padre a la Comandancia de la Guardia Civil. Estos bienes podrían servir para atender una parte escasa de las indemnizaciones y las facturas de acreedores.

Por otro lado, Facua-Consumidores en Acción ha hecho un llamamiento a los vecinos de Huelva que consumieron carne mechada de la marca La Mechá en un bautizo celebrado en torno al mes de febrero y que presentaron síntomas de listeriosis a que se personen en la causa contra Magrudis que instruye el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 10 de Sevilla.

«Magrudis sabía en febrero que había puesto en el mercado desde diciembre producto contaminado y no lo comunicó a la autoridad sanitaria ni estableció los protocolos de información pertinentes para que los consumidores lo supieran y siguió produciendo», ha recordado el portavoz de la organización.

Rubén Sánchez ha destacado que una vez tuvo conocimiento de estos hechos por parte de los propios afectados en Huelva, Sandro Marín llevó a analizar muestras de dos lotes de esta carne mechada al laboratorio Microal y que uno de ellos dio positivo a listeria y «lo ocultó», actuando con «con absoluta mala fe y de manera temeraria».

Desde Facua recordaron que en el mes de julio otra familia de Pilas comieron la carne mechada de Magrudis, presentaron síntomas y lo pusieron en conocimiento de la empresa sevillana, que les respondió «que no se preocuparan, sabiendo desde febrero que había producto contaminado».

El Servicio Andaluz de Salud puso en marcha un protocolo «absolutamente lamentable», a juicio del portavoz de la organización de consumidores, que criticó que a «muchos se les negó un análisis de sangre que habría servido para determinar la intoxicación, incluso en casos de personas que habían consumido, presentaban síntomas y era población de alto riesgo».