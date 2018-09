La Junta ha estado sin director de Presupuestos en los días clave de su elaboración El Consejo de Gobierno nombró ayer a Eduardo León a pocas semanas del previsible adelanto electoral

Stella Benot

El Gobierno andaluz trató este martes de minimizar la noticia consciente del impacto que tiene en el actual contexto político. Pero lo cierto es que el Gobierno andaluz se ha llevado tres meses sin cubrir un puesto clave, la Dirección General de Presupuestos, que es la competente en la elaboración de las cuentas para el próximo ejercicio 2019. Y ha estado sin este cargo precisamente en las fechas clave para la elaboración de las cuentas públicas que, si se cumplen los plazos legales establecidos, deberían llegar al Parlamento antes del 31 de octubre. Eso, siempre y cuando no haya adelanto electoral.

La exconsejera María Jesús Montero se llevó con ella a Madrid al Ministerio de Hacienda a la práctica totalidad de la cúpula de su consejería, dejando este departamento de la Junta sin los altos cargos que llevaban años elaborando las cuentas de la administración. Y el nuevo equipo de Hacienda, dirigido por Antonio Ramírez de Arellano, no ha cubierto este puesto hasta ayer mismo cuando nombró a Eduardo León, hasta ahora subdirector general de Coordinación y Control Presupuestario.

Eduardo León es un alto funcionario que lleva años en la administración pública y conoce la Junta y también las administraciones locales ya que ha sido interventor general de la Junta y director general de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla.

Por eso sorprende más el retraso en su nombramiento, sobre todo teniendo en cuenta que el mes de julio ha sido, hasta este año, el clave para que el Gobierno de Susana Díaz empezase a negociar las cuentas con Ciudadanos. En julio se conocían las grandes magnitudes presupuestarias y se empezaban a preparar los principales capítulos.

Es cierto que este año el Congreso ha frenado la aprobación del límite de déficit para las comunidades autónomas pero, como ha reiterado el Gobierno andaluz en varias ocasiones, se trata de 350 millones de euros, una cantidad importante pero no determinante en un presupuesto global de más de 35.000 millones de euros.

Este año, sin embargo, esa negociación no sólo no se ha realizado en julio sino que ni siquiera se ha iniciado y ya no se va a llevar a cabo tras la ruptura del pacto entre Ciudadanos y el PSOE.

El portavoz del Gobierno, Juan Carlos Blanco, aseguraba ayer que la Consejería de Hacienda ha estado «trabajando» en la elaboración de las cuentas públicas para 2019, que «es exactamente igual que lo que hicimos el año anterior».

«Tenemos personas con una excelente y probada habilidad competencial en la Consejería de Economía y Hacienda y tengan por seguro que se ha hecho una transición ordenada por parte del anterior director general de Presupuestos a la nueva persona que capitaneará de forma decidida esa elaboración de las cuentas», aseguró.

La realidad es que las cuentas de la Junta para 2019 todavía no han llegado al Parlamento y no se conoce ni un detalle de las mismas, al margen de lo que ha anunciado Susana Díaz: «Habrá Presupuesto antes o después, y será expansivo». Poco clarificador.