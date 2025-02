La Junta de Andalucía pide a PSOE los papeles de vacunas de gripe «fantasma»

El subdirector de Farmacia de la Junta ha asegurado que desconoce que se distribuyesen vacunas de la gripe a fuerzas de seguridad, bomberos u otros colectivos, como aduce el PSOE para justificar el desfase de 1,8 millones de dosis, valoradas en 6 millones de euros , denunciado por el nuevo Gobierno andaluz.

Así lo ha asegurado este miércoles el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo , en su comparecencia en el Parlamento andaluz, durante un enfrentamiento dialéctico con el diputado socialista y exvicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios .

En el debate sobre proyectos legislativos del nuevo Gobierno andaluz , Jiménez Barrios le ha pedido a Bendodo que no use la «tribuna pública» de consejero para «cuestiones partidistas» como, en su opinión, ha ocurrido con la denuncia de la desaparición de 1,8 millones de vacunas de la gripe en los últimos diez años.

Bendodo ha leído un escrito del actual subdirector general de Farmacia, en el que asegura que no tiene constancia de que se hubieran distribuido miles de vacunas al margen del sistema informático sanitario Diraya para colectivos a los que no se las dispensaban en centros sanitarios.

El consejero ha recordado que será la Justicia la que aclare lo qué ha ocurrido con estas vacunas no contabilizadas y ha enfatizado que aunque se hubieran distribuido sin registrarlas, como aduce el PSOE, se habrían cometido importantes irregularidades porque hubiera sido como «regalarlas sin ningún documento».

«De este tema hay que dar explicaciones, por lo que nos informan los servicios internos, que son los mismos trabajadores que estaban cuando estaban ustedes; sean transparentes y no consideren esto una agresión », le ha contestado Bendodo a Jiménez Barrios.

También le ha demandado al exvicepresidente socialista que responda al escrito de un responsable del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en el que informa de que el número de vacunados de «inflaba» en un 10 por ciento «por decisión política» durante los gobiernos del PSOE.

«Quienes tienen que preocuparse son ustedes; tenemos la obligación de que la gente sepa lo que pasa y lo que ustedes han hecho durante cuarenta añosa de gobierno», ha enfatizado el consejero.

Jiménez Barrios le ha contestado que «nadie dio ninguna orden política, porque no existió» para inflar las vacunas dispensadas y le ha preguntado a Bendodo quién se ha llevado las más de cien mil vacunas que han sobrado en la pasada campaña , cuando ya gobernaba el PP y Cs.

En otro momento del debate, el exvicepresidente andaluz le ha pedido a Bendodo que aclarase sus relaciones y las del PP con el consultor Aleix Sanmartín , a quien se vincula con una campaña de desinformación electoral contra la izquierda para el 11M .

Bendodo ha deplorado que el PSOE derivase su comparecencia a estos asuntos, le ha recordado a Jiménez Barrios que el PSOE conoce al señor Sanmartín y le ha espetado: «La respuesta a su pregunta la tienen ustedes mismos».

En el debate, Jiménez Barrios ha criticado la escasa capacidad legislativa del nuevo gobierno, al que ha acusado de «inventarse una nueva forma de gobernar », consistente en «instar e informarse» entre los consejeros.

«A ustedes les cuesta trabajo entender que esto ha cambiado; nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas y eso no va a ser así; cuando alguien habla de lo que no les gusta, ustedes se ponen de los nervios, pero este gobierno no se va a callar ; el caso de las vacunas es uno más de los que han venido y vendrán», le ha contestado Bendodo.

