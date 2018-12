Sanidad La Junta de Andalucía contrata enfermeras matronas saltándose la bolsa de trabajo, según Satse El sindicato de Enfermería denuncia que el SAS mantiene la lista de interinos sin actualizar desde hace dos años

M. Moguer

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) contrata enfermeras matronas saltándose las bolsas de trabajo. Es lo que aseguran desde el sindicato de Enfermería Satse, que acusa además a la administración andaluza de tener las listas de interinos sin actualizar desde hace dos años.

Así, desde el sindicato profesional asseguran que el SAS «está lanzando convocatorias específicas para contratar matronas en varios centros hospitalarios andaluces con las que cubrir las próximas Navidades», y eso «mientras mantiene la Bolsa de Empleo sin actualizar desde el año 2016».

De esta forma, el sindicato ha localizado la oferta para contratar 19 matronas en los hospitales Virgen del Rocío y Virgen Macarena de Sevilla. El objetivo de estos llamamientos es curbir las vacantes que se producen en estos centros por las vacaciones de Navidad. Según fuentes de Satse, el SAS recurre a este sistema de «convocatoria específica» porque no encuentra profesionales en la bolsa de empleo. Pero, aseguran desde el sindicato, es el propio SAS el que no actualiza ese listado desde hace dos años.

El sindicato de Enfermería, además, advierte de que estas contrataciones «extra» no serán las únicas que lleven a cabo desde el SAS usando esta fórmula. Creen así que la estrategia se extenderá al resto de centros hospitalarios de la comunidad.

Para Satse «no tiene sentido que el SAS justifique la provisión de estas plazas de matrona mediante ofertas específicas en que no hay profesionales disponibles cuando no ha publicado ni siquiera los listados provisionales con los méritos actualizados de la Bolsa Única de Empleo, sino que siguen vigentes los correspondientes a 2016».

De esta forma, el sindicato considera que «no se puede consentir que el SAS recurra a las convocatorias específicas para hacer las contrataciones de matronas sino que tiene que hacerlo a través de la Bolsa». Por eso, indican, han dado «traslado a su asesoría jurídica para que estudie la posible adopción de medidas legales. Es más, el sindicato está investigando si se están cerrando contrataciones vía currículum, lo que se situaría al margen de la ley. Además, se reserva la convocatoria de movilizaciones para exigir celeridad en la actualización del listado, ya que califica de impresentable que se utilice la vía de las convocatorias específicas sin tener el listado actualizado».