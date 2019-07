La Junta de Andalucía analiza «plaza a plaza» los interinos que se pueden hacer fijos Ana Vielba, secretaria genera del administración Pública asegura que van a ser «sensibles» con quienes pueden quedarse fuera del mercado laboral pero que no todo el mundo puede entrar por concurso en la Junta

Sobre la estabilización extraordinaria de interinos -ya sea vía ILP o sentencia europea- tiene mucho que decir la Junta de Andalucía. Ana Vielba, secretaria general de Administración Pública -organismo responsable en Andalucía de la ordenación de los empleados públicos de la Junta- aseguran que están estudiando el caso «plaza a plaza y persona a persona». ¿Por qué? Porque, asegura, son conscientes de que Europa les va a dar un «tirón de orejas» a la comunidad por la alta temporalidad.

Vielba indica que van a ser «sensibles» con la situación de estos trabajadores interinos. «Igual podemos admitir el caso de quien lleve diez o 15 años trabajando para la Junta y tenga 45 o 50 años cumplidos. No podemos abandonar tampoco a la gente». Pero eso no es «barra libre» para todos: «No podemos meter a todo el mundo en concursos de méritos -señala-, pero tampoco dejar abandonada a la gente por un fallo que, al final, es de la administración, no de los trabajadores».

Según cálculos de la administración andaluza, en la comunidad no habría los 30.000 interinos en fraude de ley que reclaman los impulsores de la ILP de estabilización. Es un término, el de «fraude de ley», que además rechazan desde el Gobierno andaluz porque entienden que no es veraz hasta que lo diga un juez. Entienden que en Andalucía hay 3.594 interinos «estabilizables». Y advierten que la intención del Gobierno andaluz no es «judicializarlo todo».

Además, ante la polémica de los trabajadores interinos, desde la administración andaluza recuerdan que la Junta ya ha sacado muchas plazas a oposición para estabilizarla. Y que el plan seguirá al menos un par de años más, cuando se alcancen tasas de temporalidad en la Junta asumibles por Europa.

Sobre la ILP que han presentado los interinos, Vielba tiene claro que el Parlamento puede determinar que, efectivamente, el proceso de estabilización sea mediante un simple concurso de méritos. Y pone además de relieve otro problema que se puede presentar con la estabilización de tanto personal a la vez. Se trata de quienes se preparan ahora mismo oposociones en las academias. «Si entran 29.000 personas de golpe en la Junta, se acabó para ellos. Los alumnos están preocupados». Al final cualquier decisión tendrá ganadores y perdedores. En todo caso, el sentimiento de la Junta ahora mismo es tratar de no dejar a nadie por el camino. Sacar plazas a oposición por un lado y, también, ser sensibles con quien puede quedarse fuera del sistema.