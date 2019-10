Viaje oficial Juanma Moreno promete presencia permanente del Gobierno andaluz en Bruselas El presidente cierra su viaje a la capital comunitaria con una intervención sobre el Brexit ante el Pleno del Comité de las Regiones

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha alertado de «especial significado» que tendrá la retirada del Reino Unido de la Unión Europea en la comarca del Campo de Gibraltar durante su intervención ante el Pleno del Comité de las Regiones de la Unión Europea en Bruselas, con la que concluido este martes su primer viaje oficial a la capital comunitaria.

Moreno, que ha presentado a distintos representate de la UE el Programa de 112 medidas elaborado por el Gobierno andaluz para amortiguar los efectos del Brexit recordó a los europarlamentarios que en Gibraltar están ocupados 15.000 trabajadores fronterizos de los que más de 9.700 son españoles, es decir, andaluces.

«Entendemos que la protección de estas situaciones más vulnerables debe ser una prioridad para todas las Administraciones, para la local, la regional, la nacional y, sin duda, la de la Unión Europea. En este sentido, hace apenas nueve meses que formamos un nuevo Gobierno en Andalucía pero desde el mismo momento en el que tomamos posesión, fuimos muy conscientes del reto que representaba para Andalucía la retirada del Reino Unido de la Unión Europea», dijo Moreno al plenario.

«Una Europa de futuro no puede nunca perder de vista a las personas, nosotros no lo hacemos y es mi cometido como representante de Andalucía trasladarles hoy aquí, como lo he hecho en el día de ayer al señor. Michel Barnier, la destacada incidencia que el Brexit ocasionará en Andalucía en cifras y también en la vida de las personas, de las que viven en la Comarca del campo de Gibraltar».

En su presentación, el presidente explicó al plenario que Andalucía es una región con potestad legislativa, con una superficie y una población similar a la de Austria y un PIB equiparable al de países como Hungría o Grecia. Los vínculos de Andalucía con el Reino Unido son estrechos y es que, según datos del año 2018, las exportaciones andaluzas al Reino Unido ascendieron a 2.281 millones de euros, a lo que se suma que los británicos representan el 23,7 % del turismo extranjero de Andalucía y que el Reino Unido es el primer país en flujo de inversión extranjera directa en Andalucía.

Balance del viaje

Una vez finalizada la intervención y antes del regreso a Sevilla, el presidente Juanma Moreno, hizo un balance muy positivo de su primer viaje oficial a Bruselas como presidente de la Junta de Andalucía.

«Si el Gobierno de la Nación no lo hace, será el Gobierno andaluz el que defenderá siempre los intereses de Andalucía, de los andaluces y del sector agroalimentario, que es fundamental para la economía y para nuestro bienestar, con respeto y con cooperación institucional», ha agregado. Moreno ha asegurado que su Ejecutivo seguirá trabajando con la presencia permanente de los consejeros de la Junta de Andalucía en Bruselas y ha aseverado que su intención es estar aquí el máximo tiempo posible siempre que se lo permitan las prioridades de Andalucía y su agenda institucional porque según ha dicho, «la presencia y el espacio que tenemos que ocupar en Bruselas no podemos cederlo». «O Andalucía ocupa su espacio como región líder que es o vendrán otros y lo ocuparán. Andalucía debe ocupar el lugar y espacio que le corresponde», ha apuntado.

En este sentido, ha lamentado que con anteriores gobiernos socialistas Andalucía haya perdido espacio y ha señalado que ello se ha visto en cuestiones como que haya fondos europeos que no han sido ejecutados en tiempo y forma o el hecho de que haya llamado la atención su presencia en determinados foros por ser la primera vez que asiste un presidente de la Junta. «Andalucía ha declinado su obligación de presencia en una institución que es básica para nuestros intereses porque el 70% de nuestras competencias están vinculadas a la directiva europea. Andalucía debe tener una presencia constante, inteligente y trabajada en Europa donde hay que venir con los deberes hechos».

Así, ha subrayado que ha encontrado mucha complicidad en relación con los problemas que el Brexit puede suponer a Andalucía porque, según ha apostillado, «todas las autoridades europeas con las que me he reunido estaban al tanto de las consecuencias que éste puede tener en nuestra comunidad».