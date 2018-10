Juanma Moreno no comparte las palabras de Tejerina: «Los niños y profesores andaluces son de diez»

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha querido dejar claro que no comparte las manifestaciones realizadas este jueves por la vicesecretaria de Acción Social del PP, Isabel García Tejerina, sobre el nivel educativo de los niños andaluces y ha expresado que los «niños y profesores andaluces son de diez».

En su cuenta en Twitter, Moreno se ha pronunciado así después de que García Tejerina haya apuntado que existe un «deterioro» en la educación que hace que haya diferencias entre las comunidades autónomas, de manera que en Andalucía «te dicen que lo que sabe un niño de diez años es lo que sabe un niño de ocho en Castilla y León».

«No compartimos las palabras de Isabel Garcia Tejerina. Los niños y profesores andaluces son de diez, y solo les falta un gobierno a su altura», ha manifestado Juanma Moreno.

En este sentido, la propia exministra de Agricultura y diputada del PP que sus críticas a la educación andaluza no van contra los niños ni los profesores, sino que se refieren a los 40 años de «pésima» gestión del PSOE del Gobierno de esa comunidad.

En los pasillos del Congreso, Tejerina ha vuelto a hablar después del revuelo que han suscitado sus propias declaraciones pronunciadas horas antes en un programa de televisión, en las que apuntó que existe un «deterioro» en la educación que hace que haya diferencias entre las comunidades autónomas.

La actual vicesecretaria sectorial del PP ha querido dejar claro que no pretendía cuestionar «en absoluto» a los andaluces, como a su juicio «ha querido hacer ver» la presidenta regional, Susana Díaz, sino criticar la gestión socialista de los últimos años. «Los andaluces merecen algo mejor», ha manifestado Tejerina, incidiendo en que eso es lo que el PP andaluz y nacional quieren para los andaluces pero también para los españoles.

Ante la polémica, la Junta y los partidos políticos andaluces han criticado las palabras de la vicesecretaria Sectorial del PP, quien ha mostrado su preocupación por «el deterioro de la educación» en España, ya que en Andalucía un «niño de diez años sabe lo que uno de 8 en Castilla y León».

En su cuenta de Twitter, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha preguntado al PP si «no se va a cansar nunca» de «despreciar» a los andaluces, en respuesta a las palabras de la vicesecretaria del PP sobre el sistema educativo en esta comunidad.

¿Pero es que no se va a cansar nunca el PP de despreciar a Andalucía? Ya no les pido que hablen bien de los andaluces; lo único que les exijo es que no nos sigan insultando. https://t.co/HlYXH1gc8A