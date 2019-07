Defensor del Pueblo Andaluz Jesús Maeztu se presenta como garante de los derechos «difíciles de conseguir y fáciles de perder» El Parlamento aprueba la idoneidad del actual Defensor para mantenerse en el cargo cuatro años más con el voto en contra de Vox y Adelante

El Parlamento de Andalucía ha aprobado la idoneidad de Jesús Maeztu para ser de nuevo Defensor del Pueblo Andaluz, un trámite obligatorio para ser renovado en el cargo que tiene que ser aprobado por tres quintos de la Cámara andaluza.

Con el voto en contra de Vox y la abstención de Adelante Andalucía, PP, Ciudadanos y el PSOE han votado a favor de Jesús Maeztu por lo que en breve será renovado en el cargo que ostentará cuatro años en lo que será su último servicio público a los andaluces, según ha explicado.

El voto contrario de Vox, según ha explicado su portavoz, Alejandro Hernández, se debe a que no están de acuerdo con esta institución, «respetamos personalmente a Jesús Maeztu pero creemos que se debe suprimir los defensores del pueblo regionales y votamos no para que no haya ninguna duda en este sentido».

Desde Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha mostrado su disconformidad porque Maeztu sea el único candidato y no se haya tenido en cuenta a una mujer propuesta por su formación, «es una traición del Gobierno andaluz, que no ha cumplido el pacto al que habíamos llegado porque el PSOE se negó en redondo si quiera a escuchar nuestras propuestas».

Jesús Maeztu, por su parte, ha desgranado parte de su trayectoria profesional con los «sin nada, sin ley y sin derechos», al tiempo que se ha mostrado como garante «de los derechos sociales, bienes preciados que son dificiles de conseguir y fáciles de perder», al tiempo que ha conminado a la sociedad andaluza a volver la mirada hacia las personas.

Con la idoneidad de Jesús Maeztu para ser nombrado Defensor del Pueblo se cierra la renovación de otro de los órganos de extracción parlamentaria que estaban bloqueados desde la anterior Legislatura. El mandato de Maeztu expliró en junio de 2018, hace ahora justo un año.