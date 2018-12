Entrevista Fernando Álvarez-Ossorio: «VOX no es un partido anticonstitucional» Este profesor de Derecho Constitucional y defensor universitario de la Universidad de Sevilla fue candidato del PA a la Junta de Andalucía cuando el andalucismo aún estaba vivo

¿Qué es Andalucía para usted?

Es mi tierra, y es una comunicad autónoma integrada en el Estado español y en Europa.

¿Se puede ser andalucista sin partido?

Yo creo que sí, y la respuesta no es fácil. Lo que tiene un andalucista es una mirada política desde el el sur, y el sur siempre existe.

¿Por qué no hay nacionalismos radicales ni independentistas en Andalucía?

Le he dado muchas vueltas a eso desde que el PA se disolvió, y a lo mejor tenemos que replantearnos qué significa el andalucismo. Creo que significa el no a la diferencia. El 28-F fue un referéndum muy español.

¿Por qué?

Porque rompió el esquema de la asimetría y fue una voz que se alzó frente a aquello: Andalucía tenía que contar como las demás.

¿Por qué el progre español, y en especial el andaluz, es tan comprensivo con los nacionalismos insolidarios que nos insultan?

La izquierda anda desnortada. Es verdad que el capitalismo ha logrado atomizarnos, y al final se acaba defendiendo revoluciones burguesas y conservadores que quieren conservar un estatus de privilegio.

¿Por qué ha perdido el favor de las masas la izquierda andaluza que dice defenderlas?

Se mezclan varios asuntos. Todos los ciclos acaban, nada va a ser eterno. Por otro lado, vivimos en un momento a nivel global de cabreo, cansancio y hastío. Para los jóvenes, tiempos de desesperanza. Además, el PSOE tiene dos cabezas, Madrid y Andalucía. Y eso es un despiste.

¿Los partidos independentistas son anticonstitucionales?

No. Lo ha dicho mil veces el TC. Ahora bien: para jugar hay que hacerlo dentro de la Constitución. Las ideas no son anticonstitucionales, pero los actos antidemocráticos, sí.

¿Y VOX sí es anticonstitucional porque la izquierda así lo dice?

Para nada. VOX no es un partido anticonstitucional. Ni siquiera es fascismo. Es un partido de ultraderecha, así que nos adaptamos a Europa.

¿Cómo ve el llamado Pacto de la Vergüenza, como lo llama la propaganda socialista?

No me gustan ni las manifestaciones antifascistas, ni los cordones sanitarios. Me apunto a la tesis de Errejón: en Andalucía no hay 400.000 fascistas. Me parece un eslogan torpe, porque para convencer hay que hacer discursos y practicar con obras. La izquierda no debe renunciar a hablar de todo. Vivimos un tiempo de demasiados axiomas, de trágalas. Cuando hay uno muy convencido de una cosa, seguro que enfrente hay otro muy convencido de la contraria, con la misma intensidad.

¿Por donde debería ir el nuevo gobierno andaluz?

Debe aplicar sus políticas, y la oposición hacer sus trabajos. Esto va más allá de Andalucía, con seguridad. El panorama en España se complica muchísimo. Nada de lo que he leído en el pacto PP y C’s me asusta.

¿Y qué hacemos con el PSOE en la oposición sin nada que repartir entre su militancia?

El PSOE es una hidra, un partido con mucha historia que sabrá recomponerse. Tendrá que regenerarse, y eso va a ser doloroso. Pero no hay otra. De eso los andalucistas sabemos un rato…

¿Por qué hay cada vez más gente desengañada de la autonomía?

Mucha gente joven no ha conocido el estado centralista. Pero también se ha convertido en axioma que el autonomismo es lo mejor. La gente es reacia fundamentalmente por el problema catalán, que con el independentismo ha provocado que la autonomía sea otra cosa. El término lealtad es clave. En estos 40 años, ni PP ni PSOE han sido capaces de ordenar nuestro sistema autonómico.

¿Asistiremos al renacimiento o la resurrección del andalucismo?

Adelante Andalucía ha intentado recuperar la bandera andaluza, y han perdido tres escaños. A Carlos Cano hay que escucharlo en casa y con nostalgia. Ese no puede seguir siendo el discurso de Andalucía. Estamos en el siglo XXI.