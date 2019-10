Tribunales Expresidente de Invercaria niega que se falsearan documentos enviados al juez para justificar préstamos Además, como hiciera su predecesora en el cargo, Francisco Álvaro Julio ha evidenciado la «deficiente» la gestión documental de esta sociedad pública

Jesús Díaz @jesusdconejero Sevilla Actualizado: 14/10/2019 15:28h

Francisco Álvaro Julio, quien fuera presidente y consejero delegado de Invercaria desde que se abriera la causa judicial en febrero de 2012 hasta hace unos meses, ha negado este lunes que desde la sociedad pública de capital riesgo de la Junta de Andalucía se hubiera falseado documentos que fueron posteriormente trasladados al juez instructor con el fin de justificar los préstamos concedidos.

Así lo ha manifestado Francisco Álvaro Julio este lunes en su declaración como testigo en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla contra el expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, que se enfrenta a seis años de cárcel por malversación, prevaricación y tráfico de influencias, y contra Gracia Rodríguez, ex administradora única de Aceitunas Tatis, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide dos años y medio de prisión. Según el Ministerio Público, Invercaria concedio en junio de 2009 un préstamos de cien mil euros a este empresa jiennense «sin documentación alguna y de forma arbitraria».

Álvaro Julio llegó a Invercaria como consejero vocal al ser director de Inversiones en IDEA, socio único de la sociedad de capital riesgo. En febrero de 2012 fue nombrado presidente y consejero delegado, incoándose la causa judicial a finales de marzo y principios de abril. El testigo fue el encargado de remitirle al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla todos los documentos que le eran solicitados para la investigación.

El fiscal anticorrupción ha centrado su interrogatorio en los documentos remitidos por Invercaria al juzgado y las fechas de los mismos. Ante las controversias suscitadas por estas cuestiones, el testigo ha asegurado que en su etapa en Invercaria y en IDEA no se falsificó ni falseo un documento. «Nunca». «Niego que se falseara documentos, ni lo permitiría a ningún técnico», ha añadido, insistiendo en que «no han omitido ni cambiado ningún documento que se nos pidió» por los juzgados.

«Deficiente gestión documental»

Según Francisco Álvaro Julio y antes las dudas del fiscal sobre los documentos remitidos al juzgado, «no hubo intención de confundir a los juzgados».

El expresidente de Invercaria, como ya dijera en la Audiencia su predecesora Laura Gómiz, ha apuntado a la «deficiente gestión documental» existente en la sociedad pública de capital riesgo de la Junta de Andalucía. Era «un lío».

Sobre el Plan Director 2005-2008, aprobado por el Consejo de Administración de Invercaria y que para la Fiscalía suponía la norma a seguir dentro de la sociedad pública, Francisco Álvaro Julio ha indicado que para él no es un manual de procedimiento sino un documento estratégico y orientativo, no vinculante. Aunque ha admitido que los análisis de las inversiones eran obligatorios. Precisamente, la Fiscalía apunta que el préstamo de Aceitunas Tatis se dio sin análisis algunos ni documentación. Álvaro Julio ha señalado que no existía un manual concreto de actuación, sino que cada técnico implantaba su guía para los análisis.