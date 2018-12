Juicio de los ERE El exconsejero Viera denuncia estar inmerso en «una tela de araña» en el juicio del fraude de los ERE Habla de fraude procesal, alega que la prevaricación ha prescrito y solo admite un ilícito administrativo. El juicio concluirá la próxima semana

Mercedes Benítez

Sevilla Actualizado: 13/12/2018 22:58h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La defensa del exconsejero de Empleo, José Antonio Viera, ha denunciado la existencia de un «fraude procesal» con la intención de conseguir el resultado que quería la acusación en el juicio de los ERE. En la mañana de este jueves, cuando se cumple justo un año desde que comenzó el juicio que ha llevado al banquillo a los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán y cuando la vista oral está a punto de culminar, el abogado José Manuel Herrera ha insistido en la indefensión a la que, a su juicio, está sometido su cliente.

«Hemos desarrollado el juicio ante un laberinto de procedimientos que ha impedido el derecho de defensa que ha tenido un fin ilegítimo que era asegurar un resultado de acuerdo con el escrito de acusación», ha dicho el abogado, que ha calificado lo ocurrido como un «fraude procesal».

En este sentido, Herrera ha dicho que ese laberinto de procedimientos constituye una «tela de araña en el que nos hemos visto inmersos desde el primer momento» y que, según ha recalcado, se ha tejido a través de estos procesos múltiples de acciones penales cuyos objetos no estaban perfectamente definidos y causaban indefensión.

El letrado del exconsejero de Empleo, tras el cual tomará la palabra el último abogado para presentar sus conclusiones, también ha dicho que las acusaciones estaban desestructuradas, lo que ha provocado la «deconstrucción del proceso».

El abogado también ha defendido la prescripción del delito de prevaricación del que se acusa a Viera ya que el auto del Tribunal Supremo que dirigía contra él acusándole de un delito de prevaricación se produjo en noviembre de 2014, cuando se había superado el plazo de los diez años desde que dejó de ser consejero de Empleo en abril de 2004.

En cuanto al delito de malversación, el abogado ha insistido en que se ha producido un «vacío probatorio» porque no se han cualificado las cantidades defraudas ni se ha concretado el destino supuestamente fraudulento de esos fondos. Por ello ha dicho que no se puede admitir esa «malversacion genérica».

Convenio legal

Además el abogado ha explicado las especiales dificultades que ha tenido el proceso para colocar esa realidad en aquel tiempo que abarca toda una década.«Someter eso a una inspección al cabo de diez años supone que esa dificultad de la distancia en el tiempo para valorar de una forma abstracta con poca concreción y a las defensas nos supone una dificultad añadida», ha dicho calificando lo ocurrido de un «ilícito administrativo» que no tiene alcance penal. En este sentido ha negado que su cliente supiera que los instrumentos para la concesión de esas ayudas fueran irregulares en ningún sentido.

Aunque ha reconocido que firmó el convenio de 2001 ha recalcado que ese convenio no causo ningún perjuicio a la comunidad y que era «un instrumento jurídico que se ajustaba perfectamente a derecho». En cuanto a las reuniones que mantuvo con empresarios, el abogado ha defendido que era la obligación a la que están llamados los polítícos, lejos de cualquier conducta criminal. Y también ha negado que ordenara o comprometiera cualquier tipo de ayuda concreta.

«Niego la mayor, no se ha practicado prueba que acredite un acto de conducta ilìcita ni siquiera administrativa», ha dicho el letrado que también ha recalcado que no ha quedado probado que Viera cometiera delito alguno e incluso ha afirmado que el exconsejero modernizó el IFA lejos de convertirlo en un ente instrumental con otros fines. «El consejero hizo lo que tenia que hacer y no tenìa ninguna responsabilidad técnica, cumplía con sus obligaciones»,, ha dicho el abogado.

El abogado de Viera se ha extendido durante toda la mañana en su informe y, por tanto falta aun el del que fuera director de Presupuestos, Antonio Lozano, que comenzará cuando acabe Herrera. Con todo el juicio quedarà visto para sentencia la próxima semana una vez que, concluido el informe de todas las defensas, se ofrezca a los 21 procesdaos la oportunidad de tomar la palabra por ùlitma vez