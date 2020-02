Encuesta 28-F El 63 por ciento de los andaluces cree que Pedro Sánchez «maltrata» a la comunidad Casi la mitad de los encuestados ve negativa la gestión del «Gobierno del cambio»

A. R. Vega Sevilla Actualizado: 28/02/2020 08:23h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El discurso del agravio, el castigo y el maltrato desde Moncloa hacia Andalucía ha calado en la opinión pública. Esta percepción tiene su reflejo en el sondeo realizado por GAD3 para ABC. El 62,8 por ciento de los andaluces considera que el Gobierno de Pedro Sánchez dispensa un trato negativo a la comunidad autónoma. El porcentaje de los que creen, en cambio, que le trata bien se reduce a un 14,3 por ciento. El 7,7 por ciento considera que la actuación del Ejecutivo central es indiferente y el 15,2 por ciento no opina.

La opinión negativa, mayoritaria entre los andaluces, no puede disociarse del juego de alianzas que ha establecido el Gobierno socialista a nivel nacional. El también secretario general del PSOE logró la investidura en enero gracias a la abstención de los independentistas de ERC y Bildu. El pacto firmado contempla la apertura de nua negociación bilateral entre el Gobierno y la Generalitat de carácter extraparlamentario y empuja a los socialistas a aceptar un referéndum en el que los ciudadanos catalanes decidan su futuro, lo que abre la puerta a socavar el principio constitucional de igualdad. Esta relación bilateral ha alimentado los recelos del Gobierno andaluz, temeroso de que cristalice en privilegios para Cataluña y el País Vasco.

La valoración negativa de los encuestados viene precedida de dos hechos más. Por un lado, el Ministerio de Hacienda, dirigido por la exconsejera andaluza María Jesús Montero, ha impedido a la Junta captar financiación en los mercados en 2020 por haber incumplido el objetivo de estabilidad, deuda pública y regla de gasto en el ejercicio 2018. Por otro, ha rechazado abonarle los 537 millones en concepto de IVA atrasado.

Ambas decisiones, unida a la infrafinanciación de la comunidad -estimada en 4.000 millones de euros- han abonado el terreno para que el Gobierno esgrima el arma de la confrontación y anuncie movilizaciones si el Estado no cede a sus reivindicaciones. En este contexto, la censura mayoritaria a la actuación del Gobierno central en este terreno pone de manifiesto hasta qué punto el argumento político de los agravios ha penetrado también en la sociedad andaluza.

La gestión de la Junta

Sin embargo, no sólo el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos salen mal parados en el sondeo realizado por GAD3 entre los días 17 y 21 de febrero. A los encuestados también se les pide que valoren la actuación del Gobierno regional del PP y Ciudadanos. La percepción mayoritaria es también negativa. Casi la mitad de los encuestados (49,1 por ciento) desaprueba su gestión, frente a un tercio (33,7 por cierto) que considera, en cambio, que está siendo positiva. El 9,2 por ciento responde con indiferencia y el 8 por ciento restante no sabe o no contesta.

Preferencia en la gestión de la Junta - A. Montes

En el sondeo se solicita a los entrevistados que especifiquen si tienen predilección por la gestión realizada por el anterior gobierno del PSOE o la del actual Ejecutivo del PP y Cs. Éste último ocupa el primer lugar entre las preferencias de los andaluces para el 46,2 por ciento. Por el contrario, el 29 por ciento considera que fue mejor la gestión desarrollada por el PSOE, bajo la presidencia de Susana Díaz. Uno de cada cinco encuestados no muestra predilección por ninguno.

El votante del PP, satisfecho

Al segregar la misma pregunta por electorados se aprecia la amplia división entre izquierda y derecha. La percepción más favorable a la gestión del Ejecutivo de Juanma Moreno corresponde a los votantes del PP, que la aprueban en un 85 por ciento. Sólo el 3 por ciento del electorado apoyaría la labor del PSOE, lo que demuestra un importante grado de sintonía.

La valoración de los votantes de Ciudadanos, la otra pata del gobierno, también es favorable, aunque porcentualmente menor. El 78 por ciento del electorado del partido del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, aprueba la gestión del Ejecutivo andaluz, frente al 11 por ciento que prefiere al gobierno socialista. El 9 por ciento no apoya a uno ni a otro. Entre los votantes de Vox, la percepción general –para el 79 por ciento– también es positiva.

Los votantes de izquierdas siente predilección por la gestión socialista. Así lo entiende el 76 por ciento del electorado del PSOE frente al 9 por ciento que opta por el Ejecutivo actual. El 54 por ciento de los votantes de Adelante Andalucía –que agrupa a Podemos e IU– ve con mejores ojos al anterior Gobierno, si bien el 35 por ciento no siente preferencia por ninguno.

El 36,6 por ciento apoya la coalición del PP y Cs A los encuestados se les pide una valoración sobre una posible coalición electoral del PPy Ciudadanos, parecida a la que se va a poner en práctica en el País Vasco. El 42,8 por ciento de los entrevistados por GAD3 para ABC, sea cual fuere su preferencia política, considera que esta alianza es negativa, mientras que el 36,6 por ciento, en cambio, respalda esta iniciativa. Por último, el 12,6 por ciento muestran su indiferencia hacia la coalición de centro-derecha. El 8 por ciento restante no sabe ni contesta.

El 63 por ciento de los andaluces cree que Pedro Sánchez «maltrata» a la comunidad es un contenido original de ABC de Sevilla