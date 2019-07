Consejo de Gobierno Elías Bendodo niega una crisis por la fuga de viceconsejeros, «serán cambios a mejor» El Consejo de Gobierno no ha nombrado a los sustitutos de los dos cesados por problemas con la paridad

La salida de los viceconsejeros de Igualdad y Empleo, ambos pertenecientes a departamentos dirigidos por consejeros de Ciudadanos, ha sido uno de los asuntos del Consejo de Gobierno que se ha celebrado este martes, aunque el portavoz del Gobierno y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha tratado de restarle importancia.

«Somos un Gobierno activo con 270.000 trabajadores. Se producen nombramientos y ceses que están dentro de lo razonable y no le damos importancia a la salida de los viceconsejeros, secretarios generales o directores generales», ha dicho Bendodo.

A pesar de restar importancia a esta polémica y de asegurar que no se han fijado en que la mayoría de los ceses se producen en el bando de Ciudadanos, Bendodo ha dejado claro que el presidente Juanma Moreno «dio libertad a cada consejero para que eligiera a su equipo. Cada uno pretende traer al que es mejor y estoy seguro de que los cambios serán a mejor». «Se trata de confianza y de equipos, nada más».

Bendodo no ha explicado por qué sólo se han firmado los ceses y no los nombramientos, si bien ABC ha podido saber que no cumplían la paridad, ya que han salido un hombre y una mujer y se pretendía nombrar a dos hombres. La semana que viene esperan tener resuelto este asunto.