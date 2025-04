Educación anuncia plazas de profesores mejor pagadas en zonas deprimidas de Andalucía

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda , ha anunciado este lunes que desde su departamento ya preparan una fórmula para llevar el talento a las zonas educativas más vulnerables de Andalucía. Así, Imbroda ha explicado que la Junta quiere que para el curso 2021/2022 ya esté en marcha su plan de estabilización de la plantilla docente de los centros en zonas deprimidas que pasa por crear puestos específicos para zonas en exclusión.

« No todos los profesores sirven para dar clase en las zonas vulnerables , no todos están preparados para ello», ha señalado el consejero, que ha señalado que hay que crear un «puesto específico» para estas zonas. «Estamos trabajando para estabilizar la plantilla docente» en estos colegios «porque cada curso rotan entre 70 y 80 por ciento de los profesores. Es imposible que haya un proyecto educativo estable con esa rotación », ha apuntado.

Para Imbroda, en estos colegios con menor renta de Andalucía «tienen que estar los mejores o casi». Además, estos profesores tienen que tener incentivos para ocupar dichas plazas ya sea con más puntos o con dinero . «Ya se está analizando en la Consejería. Queremos que en el curso 21/22 sea una realidad completa », ha detallado el consejero de Educación.

Comidas sin recoger

El consejero de Educación, que ha participado en un desayuno informativo de Europa Press con el cantante Haze ha recordado que el pasado curso el 16 por ciento en los beneficiarios de comidas pagadas con dinero público no iban a recogerlas . «Los recursos públicos no son infinitos», ha señalado Imbroda. «Hay sectores, bolsas de población que no acuden, que no necesitan esos recursos, pero las siguen pidiendo», ha señalado.

El consejero también ha hablado sobre la Formación Profesional , línea educativa que ha reivindicado como «complementaria» al resto de opciones. Imbroda ha señalado que los módulos son una vía «más directa» al mercado laboral y que permite trabajar mientras se sigue formando.

Imbroda ha explicado que la Formación Profesional es «una línea estratégica» del Gobierno andaluz. « Es una etapa formativa básica para la empleabilidad» , ha recordado el consejero, que ha indicado que «en Sevilla ha habido más matrículas en FP que en Bachillerato. ¿Por qué? Porque es mucha más directa al mercado laboral que otro itinerario académico».

Preguntado por la concertación de plazas de FP, Imbroda ha recordado que en Andalucía se quedan sin plaza en Formación Profesional hasta 30.000 jóvenes . Y eso ocurre, señala, «en una comunidad con el 45 por ciento de desempleo juvenil». «Tenemos la obligación de darle una oportunidad » a esos jóvenes, ha señalado Imbroda ya sea en la red pública o en la concertada.

Más temas:

Educación

Profesores

Colegios