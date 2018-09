ENTREVISTA A FRANCISCO GALVÁN «Que te cuide tu hija no es garantía de que no te vaya a maltratar» El inspector jefe de la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional asegura que un policía es bueno por coger a «los malos», pero también por detectar una situación de abusos a una persona mayor

M. Moguer

@abcdesevilla Sevilla Actualizado: 30/09/2018 08:15h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Cada día nueve ancianos andaluces denuncian que sufren malos tratos

Francisco Galván entiende la Policía Nacional como un servicio público. Este policía, inspector jefe de la Unidad de Familia y Mujer de Sevilla, defiende que las personas mayores tienen que recibir el mejor trato posible. También cree que «la sociedad está un poco enferma» porque «no cuidamos a nuestros mayores». Y advierte de que el maltrato a los mayores no es ninguna nimiedad. Puede acarrear, explica, penas de hasta ocho o diez años de cárcel.

¿Es muy frecuente el maltrato a mayores en Andalucía?

Cada vez más. Hace cinco seis años había en Sevilla se denunciaban cuatro o cinco casos y entre 2017 y 2018 hemos intervenido más de 130 veces.

¿Y cuáles son las formas que más se denuncian?

Los delitos que más sufren las personas mayores son amenazas, coacciones y lesiones. Es lo que más incidencia tiene. Hay también denuncias por abusos, acosos y acoso inmobiliario, pero son menos casos.

¿Acoso inmobiliario?

Sí, cuando les cortan la luz, el agua, no arreglan el edificio para forzar que se vayan de sus casas y quedarse con el inmueble.

¿Quién suele ser el maltratador en el caso de las personas mayores?

Lo más frecuente es que sean personas próximas al mayor. Familiares o cuidadores sin escrúpulos que se quieren aprovechar de ellos. Buscan regalos, dinero... A veces la persona mayor no sabe siquiera sus movimientos bancarios. Miras su cartilla y ves que ingresa 1.000 euros y han retirado cien. Le preguntas dónde está ese dinero y no lo saben. También hemos visto el caso de nietos que le han hecho firmar un documento a su abuelo para comprarse un coche que paga el mayor sin saberlo.

¿También se dan casos de maltrato por abuso sexual a ancianos?

Sí, aunque son muy pocas. Se detectan sobre todo cuando van al médico y hay síntomas de haber sufrido abusos sexuales. Y a veces pasa que abusan sexualmente de mayores que notienen bien las capacidades y no se pueden explicar o denunciar.

¿Cómo se investiga una denuncia de este tipo?

Cuando llegas a una casa te encuentras con varias barreras. Primero por parte del maltratado, que a veces niega la mayor porque no esté bien cognitivamente, por miedo, por vergüenza, porque es el sobrino el que le cuida y cómo va a denunciarlo... Después hay barreras del cuidador. Intenta que no te puedas poner en contacto con el mayor, intenta responder él a las preguntas, decir que está loco...

¿Y cómo llegan a la verdad?

En ese caso hablamos con la persona mayor. Y si está incapacitado, con su tutor. A veces pasa que el cuidador no nos quiere dejar a solas con él.

¿Eso solo pasa con empleados domésticos? ¿Otambién con familia?

También con la familia. Que te cuide tu hija no es garantía de que no te vaya a maltratar. Hay de todo. Se ven casos de mayores que van sobremedicados, con lesiones... y quien les cuida es un familiar cercano. No podemos dar por hecho que porque te cuide un familiar no hay maltrato.

¿Y cómo reúnen pruebas para probar el maltrato?

Necesitamos datos objetivos. Y para eso hay que ir y hablar con la persona mayor. Ver cómo vive, si está limpia la casa, si tiene condiciones sanitarias adecuadas. Charlar con los vecinos, con los familiares, con su entorno, incluso con el camarero del bar donde desayuna si hace falta. Lo que sea para tener datos.