Caso Ere de Andalucía El Partido Popular acusa a 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía e incrimina más al Consejo de Gobierno Coincide con la Fiscalía en retirar su acusación contra Antonio Estepa Giménez, exsecretario general de Hacienda

Antonio R. Vega

@antonio_rvega Sevilla Actualizado: 29/10/2018 15:33h

El PP, que ejerce la acusación popular, ha mantenido casi inalterable su acusación contra los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía en la lectura de sus conclusiones en el juicio por la pieza política de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

Al igual que la Fiscalía Anticorrupción, el PP pide seis años de prisión y treinta de inhabilitación para el expresidente de la Junta José Antonio Griñán como presunto autor de un delito de prevaricación y otro de malversación, mientras que para su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, esta acusación solicita diez años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación.

Además, la acusación del PP se ha adherido a la renuncia del ministerio público y ha exculpado al ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa, al que le atribuía un presunto delito de prevaricación y se enfrentaba a una petición de condena de diez años de inhabilitación.

A diferencia de los fiscales Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández, los letrados del PP Luis García Navarro y Lourdes Fuster no han rebajado en dos años la condena solicitada para el ex director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) Jacinto Cañete y la ex secretaria general técnica de la Consejería de Empleo Lourdes Medina. Mantienen su solicitud de ocho años de prisión y 30 años de inhabilitación como presuntos autores de un delito de malversación y prevaricación para ambos ex altos cargos.

En sus conclusiones, el PP aumenta la carga incriminatoria contra los expresidentes y seis exconsejeros acusados de implantar un sistema irregular de ayudas en su condición de integrantes del Consejo de Gobierno andaluz, el máximo órgano del poder ejecutivo.

A su juicio, el máximo órgano ejecutivo de la Junta aprobó los presupuestos de la agencia IFA/IDEA que introducían «gastos ficticios» y estaban «falseados» al incluir las transferencias de financiación ejercicio tras ejercicio para pagar subvenciones, un fin distinto al que asigna la ley a este mecanismo para allegar fondos a las empresas públicas.