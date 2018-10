Elecciones andaluzas 2018 Casado: «El PSOE de Andalucía se envuelve en la bandera como burladero para evitar críticas justas» El líder nacional del PP asegura que la única alternativa de cambior eal la representa Juanma Moreno

El presidente nacional del PP, Pablo Casado, ha asegurado que su partido ganará las elecciones andaluzas para cortar los lastres socialistas y garantizar a la región el futuro que merece y ha asegurado que no repetirá esquemas clientelares ni perpetuará las tramas de corrupción actuales. Casado ha asegurado estos cambios en el gobierno andaluz durante la clausura del acto para presentar a los número uno de las listas provinciales de su partido para las elecciones andaluzas del próximo 2D.

Según Casado, en Andalucía se ve «un ansia de cambio» impulsada por ciudadanos que no pueden más y ha considerado que el presidente andaluz y candidato a suceder a Susana Díaz, Juanma Moreno, es el único que encarna la candidatura del cambio.

Ha pedido a Moreno que marque la política para Andalucía y que actúe con la idea clara de que «no somos el partido del poder, somos el partido de la gente». «No queremos llegar a la Junta para crear otro esquema clientelar, perpetuar tramas de corrupción, queremos llegar para limpiarlas, para abrir puertas y ventanas y saber qué se ha hecho con el dinero de los andaluces», ha recalcado Casado.

El presidente nacional del PP ha subrayado la necesidad de cortar los lastres de la Junta para que Andalucía pueda prosperar y, en referencia al PSOE, ha recalcado que el PP no puede tolerar que un gobierno tan «corrupto, ineficaz y prepotente» siga hipotecando el futuro de Andalucía.

El líder del PP ha manifestado que Andalucía no puede prosperar si no cambia el Gobierno de Susana Díaz, que actúa como si fuera la «Cuba castrista» en la que no se puede criticar al «régimen». «Estamos hartos de que el PSOE se envuelva en la bandera de Andalucía como un burladero para evitar las criticas justas a su corrupción, al paro que produce y a las malas políticas públicas que viene gestionando desde hace cuatro décadas», ha denunciado.

El líder del PP ha reconocido que en Andalucía existe un «problema» en materia educativa, igual que existe en el resto de España, aunque ha enfatizado que los niños andaluces son estupendos, y «no solo quieren aprender», sino también «emprender». Según Casado, a Susana Díaz, -que hoy ha sido proclamada candidata socialista a presidir la Junta-, le preocupa que la campaña electoral andaluza trascienda a un ámbito nacional porque en la comunidad "preocupa y mucho" las políticas de Pedro Sánchez.

Políticas rancias

El presidente nacional del PP ha interpretado que el PSOE ha recibido «mucho» de Andalucía, pero no ha dado nada a Andalucía porque, a su juicio, los socialistas utilizan esta comunidad como «plataforma política y partidista». Casado ha cerrado un acto en el que el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha asegurado que su partido no ataca a Andalucía sino a las «políticas rancias» del PSOE, a cuyos dirigentes ha responsabilizado de empobrecer a Andalucía.

Moreno ha advertido de que su partido es el único capaz de romper con 40 años de gobiernos socialistas y ha recalcado que el voto a Ciudadanos es el que sostiene a Díaz al frente de la Junta y de que Adelante Andalucía ya ha anunciado su apertura a pactar con el PSOE. El presidente del PP andaluz ha reprochado al PSOE que haya perdido la ilusión por Andalucía y se dedique a desempolvar proyectos de los expresidentes José Chaves y José Antonio Griñán.

Moreno ha asegurado que el PP «no ataca a Andalucía, ataca a las políticas rancias que han empobrecido Andalucía», y ha asegurado que actuarán siempre como "dique de contención y alternativa a este Gobierno socialista".

Ha criticado además a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a la que ha afeado que se envuelva en la bandera andaluza para decir «esta tierra es mía» y ha criticado que olvide hablar de corrupción, «y la corrupción es entera y completa de Susana Díaz».